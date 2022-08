¿Lío de faldas?

De repente se confirmó lo que se comentó en este espacio la semana pasada: la posibilidad de que en la Feria de Zacatecas no hubiera actividad taurina. Una jueza de la entidad concedió al Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna) la suspensión de los festejos taurinos que se darían en el marco de la feria.

Esta medida fue promovida por el abogado Jorge Rada Luévano, quien se ha visto envuelto en diversos escándalos, según dio a conocer el colectivo Anonymous hace algún tiempo.

Este grupo, que lleva a cabo acciones o publicaciones individuales o grupales, principalmente ataques cibernéticos contra gobiernos, corporaciones, instituciones y agencias gubernamentales, asegura que este personaje, a través de su despacho, está relacionado con la red de extorsión y corrupción liderada por Joaquín Lechuga y Jesús Toledo, quienes cobran comisiones exageradas por supuestos servicios de ahorro en energía eléctrica.

Al mismo tiempo, a través de las redes sociales circulan videos que dan cuenta que su ex esposa y madre de su única hija le descubrió una infidelidad con otro hombre, motivo por el cual no se ha querido hacer cargo de la manutención de la niña. Este tema podría tener relación con el taurino, porque su ahora ex pareja, que sufría maltrato físico y sicológico, encontró una relación saludable con un matador de toros de la región, secreto a voces que se comenta en terreno zacatecano.

Esta relación con el diestro habría sido el detonante para que aceptara el caso, además de que es un tema mediático que le daría notoriedad.

En todo este entramado llama poderosamente la atención, que el empresario Pedro Haces Barba no se haya pronunciado al respecto. Desde hace algún tiempo, el hombre fuerte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), ha asegurado que defendería ‘a capa y espada’ la fiesta brava.

Quienes conocen al empresario consideran que tiene los argumentos necesarios para poder llevar a cabo la actividad taurina sin problema alguno. Atesora paso directo con el gobernador del estado, lo que eventualmente podría allanar el camino.

Al mismo tiempo, otro poderoso empresario y hombre metido en la política, Armando Guadiana, tiene mucho peso en el estado de Zacatecas. Pero por alguna extraña razón no ‘han movido los hilos’ o aún peor, quizá los ‘movieron’ pero nada sucedió.

Como va la cosa, no dude que en unos años la fiesta brava deje de ser un espectáculo público para llevarse a cabo exclusivamente de manera privada.

Para poder hacerle frente al duro problema que atraviesa la fiesta brava hace falta dinero y trabajo. Hay sectores que cuentan con el poder económico, y hay otros que tienen la fuerza de trabajo. Pero sin unión, el toreo estará destinado a su extinción.

Para finalizar, la pregunta de la semana: ¿Por qué los profesionales quieren que los aficionados defiendan la fiesta brava, si muchas veces son los más afectados y engañados?