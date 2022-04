Logra Samuel García derechos del río Potosí para Nuevo León.

POR EDUARDO VIZCARRA.

MONTERREY, Nuevo León,- Tras su visita a la Ciudad de México el día de ayer, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció que consiguió los derechos de agua del Río Potosí para utilizar el afluente en beneficio de la ciudadanía de Nuevo León.

Este río, que abastecerá a la Presa Libertad, podrá ser utilizado a la brevedad para el consumo del área metropolitana de Monterrey, al canalizarlo a través de la infraestructura de la Presa Cerro Prieto, explicó el Mandatario estatal.

“Logramos que Conagua permita que Agua y Drenaje desde ahorita adquiera y consuma los derechos de agua que tenemos del Río Potosí. Los derechos de ese río ya son de Agua y Drenaje para consumo humano, y no nos vamos a esperar hasta el año que entra que terminemos la presa”, informó.

“Desde hoy el agua de ese río con fuertes y grandes inversiones las vamos a conectar al acueducto que viene de Cerro Prieto y toda esa agua va a venir a dar a la ciudad de Monterrey para seguir abasteciendo el consumo humano”.

Además, señaló que el proyecto de la Presa la Libertad alcanzó el estatus de ‘proyecto presidencial’, lo que permitirá acelerar el proceso de construcción ante dependencias federales involucradas como Semarnat, Profepa, Energía y Hacienda, y así combatir el rezago en el que se encuentra.

Comentó que se agilizará en tres frentes más la construcción de la presa para que se encuentre lista y captar el agua de las lluvias del año que entra.

Otra de las estrategias para incrementar el abasto del vital líquido para el consumo de los neoleoneses, es que Conagua cedió a Agua y Drenaje 33 pozos caducos mismos que se dejaron de trabajar o ya no se explotaron por particulares, y con los que Nuevo León podrá tener 12 millones de m3 más de agua al año.

García Sepúlveda dijo que proyectan utilizar estos 33 pozos en los siguientes cuatro meses para dar alrededor de un metro cúbico y seguir avanzando en el abasto de agua potable para la gente de Nuevo León.

“Estas tres noticias son muy importantes y nos van a dar más agua, mucha más agua y todos los días estamos trabajando para que haya más agua del consumo humano”.

“Ahí vienen los calorones, ahí viene Semana Santa; todas estas vueltas a México, todas estas inversiones, toda esta recuperación de pozos de privados a gobierno, no van a servir de nada si no cuidamos el consumo; de nada va a servir todo este esfuerzo de inversión si no cuidamos el consumo”.

El Gobernador indicó que ya se tiene separado el avión que inyectará las nubes para propiciar la lluvia, específicamente en el área de la Presa de La Boca, pero sólo esperan a que existan las condiciones climáticas que se requieren para tal efecto.