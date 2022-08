Los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el Gobierno de la Cdmx: Sheinbaum

AIDA RAMÍREZ

Foto: Archivo

El asunto del restaurante Sonora Grill “no es político”, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al dar a conocer que personal de la cadena acudió a la sede del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) en la CDMX, para “arreglar el asunto político antes de pasar a lo jurídico”, y que para ello, se dijo al personal de vigilancia del Consejo, que “el grande”, quería hablar con la titular de la instancia, Geraldina González de la Vega Hernández.

Al dar a conocer el contenido de la nota informativa que se le envió del Consejo, la mandataria advirtió que éste “no es un tema político. No quieren entender que ya no existen acuerdos en lo oscurito en la Ciudad de México. Se les acabó”.

Por ello, reiteró que este es un proceso jurídico legal, perfectamente definido y en el que ellos –la cadena restaurantera- tienen que colaborar, por lo que “el procedimiento se va a seguir”.

Sheinbaum Pardo recordó que el Copred capitalino está haciendo una exhaustiva investigación sobre las denuncias hechas por la discriminación observada en una sucursal del Sonora Grill, hace unas semanas.

Por lo que se han solicitado diversas entrevistas con dueños y representantes legales, pero a cambio, “lo que recibió es que le dijeron que querían verla para arreglar el asunto político”.

A ello, el Copred dijo que no era una situación de índole político el que se tenía que discutir, sino que era por discriminación, por racismo, por color de piel, pero los representantes de la cadena se quejaron que tanto sus locales como su personal están siendo agredidos, por lo que Sheinbaum Pardo aseveró que el Sonora Grill “debe responder conforme a los protocolos establecidos”.

Al dar lectura a la nota, Sheinbaum Pardo dijo que “se presentaron unas personas quienes se identificaron como representantes legales de Sonora Grill, solicitando una reunión con la titular del Consejo. Mencionaron que “el grande” –no sé quién sea ‘el grande’-, quería reunirse con Geraldina para ver el tema político antes que el legal.

“A decir del guardia de vigilancia del Consejo, afuera había personas esperándoles. Se le comunicó que tendríamos reunión interna para ver temas de agenda a las 5:00 de la tarde y que podríamos informales después de las 6:00. Cerca de las 7:00 se les informó que, con mucho gusto, la titular puede recibirles después de las reuniones con el Área de Atención para la definición del abordaje del caso ya que el proceso que se lleva en Copred es totalmente legal y no tiene nada de político”, leyó Sheinbaum.

“El martes 9 de agosto, cerca del mediodía, se recibió una llamada de parte de representantes de Sonora Grill para insistir en la reunión con el dueño, que quería hablar con Geraldina, ya que por culpa del Copred el restaurante estaba siendo agredido, inclusive sus meseros.

“Se insistió en que no era posible tener una reunión fuera del procedimiento de atención, que es un procedimiento administrativo formal y que una vez adoptados los acuerdos se podría generar una reunión, pero siempre dentro de los procedimientos legales. No conformes con ello, pidieron una llamada con la titular del Copred, a lo cual el personal del Consejo se negó”, concluyó.

Tras lo anterior, la mandataria capitalina reiteró: “que quede muy claro, esto no es un problema político. No entendemos por qué quieren, los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el gobierno de la Ciudad. Si estaban acostumbrados a eso, se les acabó”, e insistió que el que se lleva es un procedimiento jurídico legal perfectamente definido y que a ello se deben ceñir.