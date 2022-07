Los Pumas ganan y rompen el ayuno

A costa del Necaxa

Golazo de Adrián Aldrete marca la diferencia y les da la victoria a los universitarios, en un duelo donde los Rayos dan poca pelea para merecer algo más y son presa fácil

Los Pumas de la UNAM lograron su primer triunfo del torneo, al imponerse por la mínima diferencia al Necaxa, en duelo de la tercera jornada del Apertura 2022 de la Liga MX.

Un triunfo merecido, porque en términos generales hizo más para ganar y fue mejor sobre el terreno de juego, incluso debió llevarse cuando menos un golecito más, pero la falta de contundencia de sus delanteros se lo impidió.

Los Rayos fueron un rival gris, no lograron generar ocasiones como para pensar en arrebatarle al menos un punto a los universitarios; sus limitantes afloraron, no generaron ocasiones en el ataque y no merecieron un mejor resultado.

ZARPAZO

Buen duelo, en el que Pumas salió a buscar el resultado con su tridente ofensivo compuesto por Salvio, Dinenno, Del Prete, quiénes apoyados por la velocidad de Ruvalcaba y lanzados por Leo López y por Higor Meritao

Mientras Necaxa tuvo a Milton Jiménez y a Edgar Méndez como referentes ofensivos, con Dietter Villalpando, Brian Bryan García y Bryan Garnica en labores de proyección, pero con poco éxito.

Fue a los 18 minutos cuando en un tiro de esquina Leo López metió servicio a las afueras del área para Adrián Aldrete, que conectó volea de zurda y sacó tiro que se metió pegado al poste izquierdo.

Pumas tomó confianza, fue por más y se acercó con un disparo de Salvio que el portero necaxista atajó.

Luego, el mismo ‘Toto’ Salvio tuvo una nueva aproximación cuando recibió pase a la espalda de la zaga y cruzó derechazo que rasuró el segundo poste.

En el cierre del primer tiempo, a los 43 minutos, Salvio metió un servicio en bandeja para Dinenno, quién remató franco, pero desviado, perdonó el argentino.

En los instantes finales, Milton Jiménez metió la mano en el rostro de Meritao, el silbante sacó la roja, pero tras revisar el VAR se la dejó en amarilla.

Para el complemento, hubo modificaciones y dentro de lo poco para resaltar fue el debut de César Huerta con Pumas, al entrar Jorge Ruvalcaba, después de que estuvo lesionado las dos primeras fechas.

UNAM intentó aumentar su delantera, pero la definición de sus jugadores no fue la requerida; Necaxa por su lado, no tuvo ni acciones para hacer algo más. De esta forma se selló el primer triunfo de Pumas.