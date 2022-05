Los rojinegros ganan; huelen a bicampeones

Se imponen al Pachuca

Buen duelo, en donde los tapatíos imponen su candado defensivo, mantienen el cero gracias a Vargas y se llevan el triunfo con goles de Reyes y Quiñones

Huele a bicampeón. Los Zorros del Atlas dieron un paso importante en busca de refrendar su corona, al imponerse 2-0 a los Tuzos del Pachuca, en la final de ida del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Un triunfo importante para el equipo rojinegro, que supo sufrir al aguantar los embates de los hidalguenses, pero también tuvo la virtud de ser más afectivo y aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

Pachuca tuvo mayor control del juego y más oportunidades, sin embargo se topó con la figura de Camilo Vargas, que apareció milagroso cuando sus defensas fueron superados y evitó la caída de su marco.

Y los goles que lograron Luis Reyes y Julián Quiñones fueron muy valiosos y dejan perfilado al Atlas para ir en busca del bicampeonato.

Podrá gustar o no el estilo del Atlas, pero su efectividad es incuestionable y la hizo pesar ante uno Tuzos que en su cancha buscará remontar la desventaja. Luce difícil, pero no es imposible.

CON TODO

Los rojinegros abrieron con Anderson Santamaría, Martín Nervo y Emanuel Aguilera en el fondo, como escuderos deCamilo Vargas; mientras Javier Abella y Aníbal Chalá copaban los costados con unir y venir plausible; en medio campo, Aldo Rocha, Edgar Zaldívar y Luis Reyes se repartieron la contención, pero también la creación para alimentar a Julián Quiñones y a Julio César Furch, que eran los artilleros que iban por todos los balones arriba.

Los Tuzos por su lado, salieron con Oscar Ustari bajo lo postes; con Miguel Tapias y Gustavo Cabral como centrales en el fondo, mientras Kevin Álvarez y Daniel Aceves cubrieron las laterales; en medio campo los escudos fueron Luis Chávez y Erick Sánchez, mientras Víctor Guzmán ya fue más ofensivo para apoyar a Romario Ibarra, a Avilés Hurtado y a Nicolás Ibáñez.

SE MIDIERON

El duelo fue intenso, pero tenso. Ninguno lograba imponer condiciones y a pesar de sus intentos, encontraron a un rival bien parado en zona defensiva que no regalaba el mínimo espacio, no por nada fueron las dos mejores defensivas del torneo.

A pesar de sus intentos, Quiñones y Furch chocaban con los zagueros tuzos; y enfrente, lo mismo sufrían Ibáñez y compañía. Nadie regalaba nada y el duelo transcurrió con una lucha insípida.

EL GOL ROMPE EL JUEGO

Fue a los 26 minutos que el partido se rompió, cuando en una buena combinación, Luis Reyes recibió servicio de Abella y conectó cabezazo que depositó el balón en las redes. El Jalisco se convirtió en un manicomio.

Y bien dicen que el gol es el táctico, porque a partir de ello se abrió el partido. Pachuca encontró espacios y tuvo su primera ocasión con un balón que abrió Ibáñez para Kevin Álvarez, quien entró al área por derecha y sacó disparo, pero el balón se fue cruzado por un lado.

El duelo entró en un vaivén entretenido, en donde hubo ocasiones en los dos marcos: En un arribo, Julián Quiñones llegó por derecha al área, sacó tiro y Ustari achicó para desviar a tiro de esquina.

La respuesta fue un balón que recibió Kevin Álvarez por derecha, dentro del área, sacó disparo y Vargas desvió. Posteriormente vino un tiro raso de Rocha que Ustari recortó y detuvo.

Y en el cierre, Camilo Vargas salvó en dos ocasiones su portería: primero detuvo un tiro franco de Kevin Álvarez y posteriormente un remate con la cabeza de Guzmán que cortó con la mano. Así vino el silbatazo de medio tiempo.

QUISO Y NO PUDO

El segundo tiempo mantuvo la intensidad de sus acciones, Atlas no aflojó en su idea de ir al frente, pero sin regalar el mínimo espacio atrás.

Y precisamente los Zorros tuvieron el segundo, cuando en un balón dentro del área, Furch remató franco, pero echó fuera su derechazo, perdonó.

Y la respuesta del Pachuca llegó con un zurdazo que conectó Ibáñez dentro del área, pero su envío reventó el travesaño y salió. Se salvó el Atlas.

Paulatinamente Pachuca se adueñó del esférico y comenzó a pisar más tiempo terreno atlista, aunque sin poder encontrar claridad en sus avances. Vino un remate de cabeza de Víctor Guzmán en donde Camilo Vargas enfrió cuando ya se cantaba el gol.

Y luego, Avilés habilitó a Kevin Álvarez, quien recibió y se acomodó en un tiempo, y jaló el gatillo, pero desviado.

El esfuerzo comenzó a pasarle factura a los Zorros, Aguilera y Santamaría tuvieron que dejar el campo.

Pachuca insistió, pero Atlas cerró caminos, incluso tuvo algunos contragolpes, pero no progresaron.

DE RIÑONES

El reloj se convirtió en un aliado de los tapatíos, que paulatinamente le fueron bajando revoluciones al juego del Pachuca, que por su lado cayó en la desesperación ante la impotencia de poder abrir el candado rojinegro.

En la agonía del partido, Julián Quiñones tiró de su carácter, peleó un balón perdido y se lo ganó a Aceves y luego a Tapias para encarar y fusilar a Ustari. El 2-0 hizo que el Jalisco explotará en júbilo.

Atlas tiene la delantera y huele el bicampeonato.

MÁS AFECTIVOS

Así se escribió la historia en la final de ida, en donde la diferencia fue que a pesar de los que Tuzos tuvieron más tiempo el balón y generaron más oportunidades, no tuvieron la contundencia requerida y al final se impuso la mayor experiencia de los jugadores del Atlas y mayor efectividad en las áreas. Los rojinegros sacaron a relucir el colmillo retorcido para obtener el primer triunfo, porque Pachuca puso el ímpetu y el ritmo vertiginoso, sin embargo los zorros mostraron su mayor cancha para replegarse en los momentos precisos y para desesperar al rival, para generarle peligro y para pegar en los momentos precisos, porque el gol que anotó Julián Quiñones en el cierre del encuentro fue la muestra clara que saben manejar las condiciones del juego y están concentrados de principio a fin, que no les pegan las presiones, algo de lo que sí adolecieron los hidalguenses, sobre todo en ese cierre, donde se descuidaron y recibieron un segundo gol, cuando el 1-0 no era tan pesado.

LO QUE NECESITAN

El domingo se jugará el duelo de vuelta en el estadio Hidalgo, los Zorros llegan con la delantera de dos goles y pueden darse el lujo de perder por un gol de diferencia y se coronarían; mientras Pachuca sabe que tiene la obligación de salir a buscar goles y a ganar por dos mínimo para forzar los tiempos extras, toda vez que los goles de visitante y la posición ya no cuentan, por lo que de haber empate en el global, procederán al alargue y de persistir, se irán a los tiros penales. El 2-0 es complicado, pero aún hay mucha historia.

CONFÍA PACHUCA EN REMONTAR

Al término del partido, el entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, dijo que: ‘Confiamos en nuestra fortaleza’.

También ponderó el desempeño de su portero: ‘Indudablemente Camilo Vargas es un gran arquero, de los mejores, pero indudablemente Atlas tiene su mérito, no vamos a desmerecer nada de lo que hizo Atlas, pero en algunas situaciones nosotros somos responsables’.

Reconoció que no será tarea sencilla darle la vuelta al partido: ‘Va a ser difícil y complicado, pero tenemos confianza y fe de que lo podemos lograr. Se los dije en el vestuario, hay millones de casos que han dado vuelta, debemos confiar en nuestra fortaleza, ser optimista y confiar en el trabajo que hemos desarrollado no sólo en la Liguilla sino todo el año, vamos abajo, pero hay que creer y sobre todo, tener una buena actuación el día domingo’.

RENUEVAN A COCCA

Antes del duelo de ida de la gran final del futbol, en Dt de Atlas, Diego Cocca renovó su contrato. El club tapatío a través de un comunicado, señaló:’La voluntad siempre es más importante que cualquier cosa, anunciamos que Diego Cocca continuará al frente de La Academia del Fútbol Mexicano, con el objetivo de seguir Creando la Transformación Rojinegra’.

‘Las actuaciones de Atlas FC, de la mano de Diego Cocca en los últimos semestres, le han abierto la posibilidad a la escuadra de participar y representar a México en la Concacaf Liga de Campeones del 2023, el Campeón de Campeones y la Final del Torneo Clausura 2022 frente a Pachuca, luego del título obtenido el pasado 12 de diciembre en el Estadio Jalisco tras superar a Club León”.