Mantiene CDMX uso de cubrebocas en lugares cerrados

AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro (archivo)

El gobierno de la Ciudad de México todavía no le dirá “adiós” al cubrebocas de manera definitiva.

Y es que, si bien el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez señaló que nunca se obligó a la población a utilizarlo durante la pandemia, también secundó los dichos del presidente Joe Biden, en el sentido de que casi se ha terminado la pandemia.

Aunque ello no quiere decir que ya no habrá más enfermos por los contagios de Covid-19, en el país, y el uso o no del tapabocas es a discreción de cada persona, señaló.

Por lo anterior, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que consultará al respecto, a la Secretaría de Salud del gobierno local, que encabeza Oliva López Arellano.

Recordó que aproximadamente en el mes de abril de este año, se indicó que ya no era forzoso utilizar el cubrebocas al aire libre o espacios abiertos, pero que ello “dependía de cada una de las personas”.

Sin embargo, aseveró que continúa la recomendación para lugares cerrados, áreas comunes cerradas y al hacer uso del transporte público.

“Y lo seguimos teniendo como recomendación en el transporte público. Vamos a preguntar a la Secretaría de Salud si esto se puede relajar o seguimos todavía pidiéndole a la gente que lo utilice”, dijo, en el marco de la conferencia de prensa que ofreció tras inaugurar el puente Chamixto, en la alcaldía Cuajimalpa.