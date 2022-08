Me retiro pleno y en buen momento: Ayón

Redacción

Foto: Archivo

“El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón puso punto final a su carrera, luego de 18 años en el profesionalismo. La decisión la tomó hace tiempo y confiesa que no le resultó difícil hacerlo.

A sus 37 años de edad, el pívot confía en que no se arrepentirá por abandonar las duelas de manera profesional. ‘No me tomó mucho tiempo tomar esta decisión. A lo largo de mi carrera he aprendido hacerle caso a mi cuerpo, en qué momento sí podía hacer bien las cosas y en cuáles no. Me cuesta más de 24 horas recuperarme después de un partido. Me retiro pleno y en buen nivel de baloncesto’, explicó el centro de 37 años de edad.

Inició su carrera en el bachillerato de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En la Universidad fue bicampeón de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, CONADEIP, en 2005 y 2006.

Con los Halcones de Xalapa ganó los campeonatos de 2007 y 2008 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

También jugó para Vaqueros de Agua Prieta y Dorados de Playa del Carmen en ligas mexicanas y Marinos de Anzoátegui en Venezuela.

En España jugó con el Club Baloncesto Illescas, Tenerife y Fuenlabrada. Ganó el premio como Jugador Revelación de la Temporada 2011.

En la misma temporada llegó a la NBA para jugar con los Pelícanos de Nueva Orleans. Durante cuatro temporadas participó con Orlando Magic, Bucks de Milwaukee y Atlanta.

A su regreso a España jugó con el Real Madrid con el que ganó la Copa del Rey en la temporada 2015-2016 donde fue nombrado el Jugador Más Valioso

Ayón es descrito por el Real Madrid como una leyenda y uno de los grandes pívots de su historia.

Sus mayores éxitos a nivel de clubes fueron con el Real Madrid, con el que disputó 340 partidos entre 2014 a 2019, en cinco campañas en las que se metió en los libros de la historia de los merengues.

En total, Gustavo Ayón conquistó con el Madrid dos euroligas, una Copa Intercontinental, cuatro ligas ACB, tres copas del Rey y dos supercopas.