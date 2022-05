No clasificar, fracaso: Giménez

Cruz Azul debe hacer un duelo sin errores

Enfrentan a Necaxa en el repechaje

El conjunto de la Máquina Cementera de la Cruz Azul, dirigido por el entrenador peruano Juan Reynoso, sabe que no puede cometer errores el sábado ante los Rayos del Necaxa contra los que se disputarán un boleto a los cuartos de final del balompié mexicano.

Será en la cancha del Estadio Azteca donde estos dos conjuntos disputen uno de los duelos del repechaje del Torneo de Clausura 2022, torneo avalado por la Liga MX.

En conferencia de prensa virtual, el juagdor Santiago Giménez ‘El Bebote’, uno de los principales artilleros del cuadro de La Noria, subrayó la importante necesidad de no cometer errores, pues es un partido de vida o muerte en el que el perdedor debe abandonar el torneo.

Al respecto, el delantero también conocido como ‘El Chaquito’ mencionó que: “La verdad es que sí se trabaja diferente porque sabemos que si perdemos nos tenemos que ir, entonces muchas veces pensamos que obviamente en la Jornada 4, aunque uno no quiera, sí piensa que todavía puede arreglar el torneo en las últimas fechas, como le pasó al América, pero ahora si te confías pierdes y creo que eso también mantiene el jugador muy activo, muy concentrado y para mí esa es la diferencia entre un entrenamiento de repechaje y uno de fase regular”.

“Ahora que estamos en repechaje se ve un entrenamiento muy diferente, todos quieren jugar, todos se muestran, todos quieren ganar y esto es de contagiarse el uno con el otro”, apuntó.

CONVENCIDOS

El capitalino fue claro al asegurar que será un fracaso para la institución cementera si el Cruz Azul no clasifica: “Sí, obviamente, si no clasificamos sería un fracaso, el grupo está convencido de lo que somos y, de lo que es Cruz Azul, así que tenemos que salir a ganar, hoy tenemos otra oportunidad de recomponer el mal cierre de torneo y de mostrar lo que es Cruz Azul”.

Considera que no son favoritos ante el conjunto visitante proveniente de Aguascalientes, ‘la tierra de la gente buena’: “Yo no creo que seamos favoritos, Necaxa cerró muy bien el torneo, nosotros no lo hicimos tan bien, así que será un partido muy parejo en el que tenemos que salir sí o sí a proponer y ganar porque estamos en casa. En el Azteca no nos ha ido muy bien y queremos revertir esa situación porque uno no entiende por qué no tenemos buenos resultados, estamos confiados en revertir esto el sábado, si ganamos llegaremos con más confianza y nos dará para arriba”.

“Siempre habrá presión porque Cruz Azul es un equipo muy grande, hay que salir a proponer, somos un equipo y debemos regresar a las bases de la novena (campeonato), ser sólidos, partir del orden y buscar contragolpes y representar lo que fue el Cruz Azul de la novena, pero eso se llega con trabajo”, dijo.