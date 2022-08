Planta Renato Sales a diputados; el citatorio fue ilegal: Mier

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: TW @RenatoSalesmx

El fiscal general de Tabasco, Renato Sales Heredia, plantó a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y no acudió a la comparecencia a la que había citado, por lo que el presidente de esa instancia legislativa, el priista Pablo Angulo Briseño, pidió a las autoridades tomar las acciones legales ante el desacato.

Comparezco por escrito y expongo ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. pic.twitter.com/iJPhEhcY4M — Renato Sales Heredia (@RenatoSalesmx) August 23, 2022

Después de esperar varios minutos la llegada del funcionario, quien la semana pasada presentó la solicitud de desafuero contra el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Ángulo Briseño dio vista a las autoridades competentes para que sea sancionado por desacato, incluso con sanciones penales.

Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, advirtió que el procurador general de Campeche no tenía porqué comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, porque la sesión en la que se aprobó citarlo fue ilegal.

El legislador federal precisó que llamar a comparecer a un funcionario federal o local compete solamente a la Conferencia para los Trabajos Parlamentarios, además de que la sesión ordinaria que fue convocada por el presidente de esa comisión fue ilegal, porque no tenía quórum.

“La sesión no existió, no hay un reconocimiento legal porque no había quórum y obedece más bien a una necedad política de un diputado que quiere ayudar, y eso está bien, a un amigo de él que fue su jefe, que lo ha tutelado toda su carrera política y que él, en honor a esa amistad, a ese cariño, aprecio que le tiene, pues tuvo que recurrir a esta práctica para quedar bien con el diputado Alejandro Moreno, esa es la realidad”, sentenció en referencia al diputado Pablo Angulo Briseño, personaje muy cercano a Alejandro Moreno Cárdenas.

Asimismo, dijo que serán los órganos directivos de la Cámara de Diputados quienes tomen una determinación sobre lo que procede en el caso de esta Comisión.

“Entonces, no debe sorprendernos, también; quería ayudar a su amigo, utilizó un camino que no era el de la legalidad, y bueno, pues no existió la sesión, como no hubo sesión legalmente, pues no hubo citatorio”, dijo.