No habrá cambios en Miscelánea Fiscal 2023: SAT

AIDA RAMÍREZ

Foto: Daniel Hidalgo / El Sol de México

Con el objetivo de que haya más inversión extranjera directa y se generen más empleos, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adelantó que no envió ni una sola propuesta de cambio a la Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2023.

En ese sentido, aseveró que sólo se hará la actualización a cuotas y tarifas de algunos rubros conforme a la inflación, como las retenciones de impuestos o pagos provisionales de los mismos.

“Que todo el mundo sepa y tenga la certeza de qué es lo que habrá el próximo año“, afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa varias veces postergada en el transcurso de ayer.

Señaló que a medida que los contribuyentes tengan mayor certeza sobre las funciones y cobros, habrá una mejora en la recaudación de impuestos a mediano plazo.

“Estuvimos en una reunión con el Presidente platicando qué posibilidades había de hacer nuevos cambios, y nosotros observábamos que las precisiones jurídicas que faltan, digamos, porque toda cosa es perfectible, ya no nos genera tanto impacto.

“Sin embargo, no hacer ningún cambio en la miscelánea podía dar mayor certidumbre; y si la gente ya tiene el contexto internacional, ya no tiene la incertidumbre que ya no va a haber nuevas modificaciones a la miscelánea fiscal, lo que podemos hacer es asegurar que haya más rápido una toma de decisiones por parte de las trasnacionales para tener una inversión extranjera directa. Ahorita lo que queremos es que venga más Inversión Extranjera Directa para tener empleos que, aprovechando la ley del outsourcing, que eso ya está generando más empleos formales”, consideró.

“Vamos al siguiente año con mayor certidumbre jurídica, sin cambios, ningún cambio. Ya la Administradora General Jurídica mandó un escrito diciendo que el SAT no quiere hacer ningún cambio a la ley. Que todo el mundo sepa y tenga la certeza de qué es lo que habrá el próximo año”, afirmó Buenrostro.

De esta forma, afirmó, la recaudación podría ser sostenible de esta forma hasta el final de la administración sin la necesidad de una reforma fiscal.

Sobre el estímulo fiscal a combustibles, precisó que se dejaron de recaudar 300 mil millones de pesos en agosto por concepto de IEPS, lo que representó el “costo por mantener la inflación por debajo del 14 por ciento y de la reportada en Estados Unidos en el mes de julio que fue de 8.5 por ciento contra el 8.15 por ciento registrado en México”.