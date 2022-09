No me meto en asuntos de otros poderes: AMLO

URBANO BARRERA

Foto. Daniel Hidalgo / El Sol de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy a la figura de Ricardo Monrel Ávila y los senadores de la República y dijo que “cada quien es responsable de sus actos” y que debe estar garantizado el derecho de todos a manifestarse.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre la división de senadores de Morena y el apoyo a Monreal, agregó él no se mete en asuntos de otros poderes, en este caso el Legislativo.

“Cada quien es responsable de sus actos. En el caso de nuestra postura es garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije, derecho a disentir.

“Eso es propio de una democracia, yo no intervengo en asuntos de otros poderes ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación a la organización a la que pertenezco y a la que ahora tengo licencia. No me meto en eso”, sostuvo.

Indicó que sólo ha manifestado posicionamientos sobre temas de otros poderes cuando son de interés nacional, como el asunto que discutirá el 5 de septiembre la Suprema Corte sobre la eventual anulación de la prisión preventiva oficiosa, la cual el gobierno federal pide que no se elimine.