Nombran a Dua Lipa embajadora de honor de Kosovo

AGENCIA EFE

Foto: EFE

ZAGREB.- La cantante británica de origen albanokosovar Dua Lipa ha recibido el título de embajadora de honor de Kosovo por la presidenta del país, Vjosa Osmani, informa la televisión regional N1.

Osmani agradeció el viernes en una ceremonia a la cantante, compositora y actriz británica, hija de refugiados albano-kosovares, por todo lo que ha hecho hasta ahora para representar a su país en el mundo.

El jueves Dua Lipa fascinó a sus admiradores en un concierto que dio en Pristina en el festival Sunny Hill, que ella misma fundó en 2018, con su inspirada actuación.

“Deseo agradecer a todos los que vinieron a ver nuestra hermosa Pristina y Kosovo”, los saludó.

Después de que Kosovo en 2008 proclamara la independencia de Serbia, la cantante vivió durante cierto tiempo en Pristina, donde su padre había actuado antes de la guerra (1999) como vocalista y guitarrista en una banda rock.

Luego regresó a Londres para continuar con su carrera internacional, pero sin olvidarse nunca de sus orígenes.

Yesterday afternoon I was awarded the title of Honourary Ambassador of Kosovo by our Madame President #VjosaOsmani It’s an honour and a privilege to be able to represent my country all over the world and to continue my work and efforts globally to see that we leave our mark… pic.twitter.com/ODHIyGDE6F

— DUA LIPA (@DUALIPA) August 6, 2022