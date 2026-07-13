"Fueron muy lejos" Itzel Bouchan lanza mensaje tras polémica sesión de fotos en el Metro

La polémica por una sesión fotográfica dentro de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México continúa generando conversación en redes sociales.

Lo que comenzó como una serie de imágenes compartidas en plataformas digitales escaló rápidamente hasta involucrar rumores, críticas y cuestionamientos sobre el uso de espacios del transporte público.

Ahora, Itzel Bouchan Giles volvió a pronunciarse con un mensaje dirigido a quienes han intentado contactarla tras la controversia.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que dijo Bouchan tras su polémica sesión de fotos en las instalaciones del STC Metro.





Modelo manda mensaje tras polémica sesión de fotos en el Metro

Después de que la sesión fotográfica provocó críticas entre usuarios de redes sociales y de que las autoridades del STC Metro fijaron postura sobre el caso, Itzel Bouchan Giles envió un mensaje a los medios de comunicación que buscaban conocer su versión.

En la historia de Instagram que la influencer compartió, dejó claro que, por ahora, no tiene intención de conceder entrevistas y aseguró que, de querer hacer alguna aclaración adicional, la compartiría directamente en sus redes sociales.

"Medios de comunicación que me están buscando para hacerme entrevistas. Esta vez fueron muy lejos! Si tuviera algo que decir ya lo habría publicado en mis redes. Excelente inicio de semana".

El mensaje llegó después de varios días en los que su nombre permaneció entre las principales tendencias debido a las imágenes tomadas en instalaciones del Metro de la CDMX y a los comentarios de internautas que cuestionaron cómo se realizó la sesión.

La controversia también estuvo acompañada por publicaciones en redes sociales que la relacionaban sentimentalmente con Adrián Rubalcava, actual director del STC Metro.

Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias que respalden esas versiones.

Previamente, la influencer ya había respondido a las acusaciones al explicar que lleva 12 años laborando en el Sistema de Transporte Colectivo y que las fotografías fueron tomadas en un vagón de exhibición ubicado en un taller de mantenimiento, rechazando las especulaciones que circularon en internet.

Instagram: itzel_bouchan



¿Quién es Itzel Bouchan Giles?

Itzel Bouchan Giles es trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo Metro y, al mismo tiempo, creadora de contenido en redes sociales, donde comparte fotografías, publicaciones relacionadas con su estilo de vida y contenido exclusivo para sus seguidores.

En Instagram reúne más de 188 mil seguidores, plataforma en la que suele mostrar parte de su actividad diaria y donde también ha respondido a la polémica surgida por la sesión fotográfica realizada dentro de instalaciones del Metro de la Ciudad de México.

Antes de desempeñarse en el área donde actualmente trabaja, también fue taquillera del STC Metro, experiencia que forma parte de su trayectoria dentro del organismo.

La sesión de fotos que puso al @MetroCDMX bajo los reflectores.



Itzel Bouchan asegura que todo ocurrió en un vagón de exhibición y que no hubo afectación al servicio.



Aun así, usuarios cuestionan si una instalación pública puede convertirse en escenario para contenido... pic.twitter.com/nbu5vQ7rVe — Ovaciones (@ovaciones) July 11, 2026

Modelo asegura que trabaja en el STC Metro

Ante los señalamientos que comenzaron a viralizarse, Itzel Bouchan explicó que tiene 12 años trabajando en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que rechazó las versiones que aseguraban que había obtenido acceso privilegiado a las instalaciones.

La influencer sostuvo que las fotografías fueron tomadas en un vagón destinado a exhibición dentro de un taller de mantenimiento y no en trenes en operación comercial, por lo que insistió en que las versiones difundidas en redes sociales no reflejan lo ocurrido.

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