Ochoa dice que jugar con el Madrid ayuda a dar visibilidad al fútbol mexicano

México, 6 jul (EFE).- El guardameta del América mexicano, Guillermo Ochoa, dijo este miércoles que jugar un amistoso ante el Real Madrid contribuirá a que el fútbol del país sea más conocido en el mundo.

“Por experiencia lo digo, el fútbol mexicano casi no se puede ver en Europa, es una realidad; quizá puedes ver juegos de uno o dos equipos, por eso este tipo de partidos va a ayudar al jugador y al fútbol mexicano a salir de esta burbuja”, explicó el portero.

Las Águilas enfrentarán en duelo amistoso al campeón de la liga española y Champions League el 26 de julio en el Oracle Park, en San Francisco, California, en Estados Unidos, en una serie de partidos llamada Soccer Champions Tour.

En dicho evento, además del América y Real Madrid, también participarán el Guadalajara de México; el Barcelona de la liga española y la Juventus de la Serie A italiana.

Ochoa insistió sobre la importancia que tienen estos duelos internacionales para que el fútbol mexicano logre una mayor visibilidad fuera de su territorio.

“Para nosotros es importante jugar contra equipos como el Real Madrid, nos viste porque la liga mexicana es muy poco vista en el mundo. Esto nos ayuda a darnos a conocer en otros países para que identifiquen al América como el equipo de México”, reiteró.

El guardameta de la selección nacional reconoció que la jerarquía de las Águilas como el equipo más ganador de ligas locales con 14, permite, en proporción, equipararlo con lo que significa el Real Madrid en su nación.

“La realidad es que se puede comparar al Real Madrid en España con el América en México por lo que representa cada uno para su afición, para sus rivales, historia y campeonatos; así que guardando proporciones, ambos equipos comparten exigencia y compromiso”.

Ochoa también aclaró que sin restar importancia a este compromiso, ganar o perder no dará un parámetro del nivel entre la liga española y la mexicana.

“No se trata de demostrar que la liga mexicana puede competir allá en Europa, este es un partido amistoso, para ellos es uno antes de empezar su liga. No por un partido podemos decir si el fútbol mexicano está o no por encima de la liga española. No es así”.

– Partidos del Soccer Champions Tour:

22.07: Juventus-Guadalajara.

23.07: Real Madrid-Barcelona.

26.07: Real Madrid-América y Barcelona-Juventus.

30.07: Real Madrid-Juventus. EFE