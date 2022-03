Ofrece Fiscalía CDMX todo el apoyo a Sasha

Luego de las estremecedoras declaraciones de la cantante Sasha Sokol, respecto al abuso que sufrió siendo menor de edad, de parte del productor Luis de Llano Macedo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), encabezada por Ernestina Godoy, se puso a disposición de la cantante para atender el caso de abuso que denunció públicamente a través de sus redes sociales.

La citada fiscalía solicitó a Sasha ponerse en contacto con ellos para ayudarla, enviándole este mensaje: “Deseamos atender la situación que reporta. Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención vía mensaje directo. Estamos en espera de una respuesta, y en caso de ocurrir, se dará una atención puntual al caso en busca de que se haga justicia”.

Hasta el momento, la intérprete no ha respondido al ofrecimiento de la Fiscalía; sin embargo, su denuncia ha causado miles de reacciones de apoyo, ya que la hizo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pidiendo que todas las víctimas de este tipo de abusos alcen la voz.

¡EX-TIMBIRICHES REACCIONAN A LA DENUNCIA DE SASHA!

Luego de que Sasha Sokol revelará que el productor Luis de Llano abusó de ella cuando era solo una adolescente, sus declaraciones han tenido eco, no solo en las redes sociales, sino que también se han convertido en las más comentadas del espectáculo a nivel internacional.

Entre las muestras de solidaridad a Sasha, está la de algunos de sus ex compañeros en el grupo “Timbiriche”, quienes reafirmaron la amistad que los une a ella y le expresaron su total apoyo.

Primeramente, Benny Ibarra (quien es sobrino de Luis de Llano, por ser hijo menor de Julissa, que es hermana del productor en cuestión), escribió en su cuenta de Twitter: “Te abrazo amiga querida Sasha Sokol siempre”, mostrándole así su lealtad.

Por su parte Erick Rubín, quien también convivió con Sasha desde que eran niños, dijo en un programa de televisión: “Sasha es mi hermana y yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo en todo y si, ahí estoy para ella”. El esposo de Andrea Legarreta afirmó que conocía de la relación Sasha-Luis de Llano, pero fue mucho después cuando se enteró de todo: “En esa época yo estaba muy chico, andaba en mi mundo y eso fue algo que me enteré al pasar de los años, ya más grande. Y claro que me tomó de sorpresa lo que ahora ocurre, pero a mí no me gustaría meterme en más opiniones, yo la apoyo y ahí estoy para ella”, finalizó.

Al momento de escribir esta nota, el resto de los integrantes de Timbiriche no había emitido opiniones y se espera que pronto Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoenning, expresen su sentir.

CRITICAN A MERCURIO POR COMENTARIO MACHISTA

Pero lo confesado por Sasha Sokol no solo han tenido eco en el mundo del espectáculo, en donde muchos le han brindado su apoyo, también ya hubo una declaración que causó aún más polémica y que la gente tachó de misógina y machista.

Tal fue el caso de Elías Chiprout, integrante del grupo “Mercurio”, quien durante una conferencia de prensa-retro, al ser cuestionado sobre el abuso del poder que tienen algunos productores musicales, como es el caso de lo ocurrido con Luis de Llano y Sasha Sokol, esto respondió: “No podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”, dijo Elías, ocasionando un mar de comentarios en su contra en las redes sociales.