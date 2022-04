Ordena INE a Morena terminar campaña Traidores a la Patria

La ofensiva de Andrés Manuel López Obrador y su personero Mario Delgado Carrillo en contra de los 223 diputados que batearon la regresiva reforma eléctrica y en la que son llamados traidores a la patria debe terminar por fomentar el odio y la violencia y por ser una estrategia partidista y calumniosa.

Así lo ordenó ayer el Instituto Nacional Electoral (INE), del ciertamente clasista Lorenzo Córdova Vianello pero no más embustero que Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, que trabaja con la izquierda pero cobra y vive con la derecha.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dio la razón al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al concluir que la expresión “PRI, PAN, PRD y MC son traidores a la patria”, imputa un delito al tricolor por el que, hasta ahora, no hay sentencia alguna.

Es decir, una mentira más de Morena.

-Traición a la patria es un delito previsto en el Código Penal Federal, dijo el instituto.

Además es una estrategia que rebasa el ámbito del Congreso y forma parte de una partidista.

El INE advierte a Morena y a sus dirigentes y militantes que en democracia -como se supone existe en México- deben regir su conducta la libre participación de los partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, lo que ha violentado el partido que inventó y administra Andrés Manuel.

Es sencillo: la campaña pone en riesgo la integridad de los legisladores señalados y viola sus derechos. Pueden ser agredidos.

La orden ayer fue contundente: bajar la campaña de todos los medios conocidos y por conocer en un plazo máximo de tres horas.

A ver si así entiende Delgado que no puede continuar con su ridículo y falso discurso de traición a la Patria y de fusilamiento pacífico – promovido por Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara y, principalmente, López Obrador- que sólo incita a sus súbditos a atacar a quien osa criticar a la presunta cuarta transformación.

Otro fracaso de los morenistas.

Nueva era de la salud en el trabajo

El próximo lunes, ya en mayo, el IMSS dará a conocer en Monterrey, Nuevo León, la estrategia para enfrentar los daños en la salud de los trabajadores por la pandemia de Covid-19 y en la productividad de las empresas.

En ésta participarán los empresarios.

Se espera que acudan integrantes del gabinete federal, así como representantes de los sectores empresarial y laboral.

Los empresarios resintieron el ausentismo laboral por incapacidades.

Más de 10 millones de trabajadores afiliados al IMSS padecen alguna enfermedad crónica y en la pandemia el Instituto dio 4.6 millones de incapacidades por COVID-19.

Sólo en 2021, el impacto económico para el IMSS fue de 20 mil 128 millones de pesos por pago de incapacidades, y las empresas sufrieron la pérdida de más de 44 millones de días laborables.

Vámonos:

Muuuy extraño el caso Debanhi.

Los nuevos videos parecen fortalecer la hipótesis de que cayó a la cisterna viva y sola.

Es decir, no la habrían asesinado y arrojado.

