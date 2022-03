Pablo Montero, el mejor para representar a Chente

A tres días de estrenarse la serie “El Último Rey-El Hijo del Pueblo”, en donde se narra la historia del desaparecido ídolo Vicente Fernández (basada en el libro de Olga Wornat), la polémica continúa, ahora con la respuesta de Juan Osorio, a algunas declaraciones que doña Cuquita viuda de Fernández hizo sobre la producción no autorizada estrenada por Televisa desde el pasado lunes.

Juan Osorio, productor de “El Último Rey”, dijo a los medios de comunicación: “la familia Fernández está en todo su derecho de manifestar su inconformidad, porque además ni siquiera conocen que es lo que estamos manejando en contenido, pero la prueba es que ya está al aire la serie y que los actores y todos, estamos muy contentos, porque hemos hecho un trabajo con dignidad, con profesionalismo y con mucha pasión, porque todos pensamos en el ser humano y en el artistas que es Vicente Fernández y en lo que significa. Entonces, toda la producción, estamos orgullosos”.

¿Doña Cuquita dijo que Pablo Montero no era una persona digna de representar a Vicente Fernández, por una vida llena de escándalos, qué opina?

Osorio respondió: “tengo un gran respeto por la señora, creo que tiene la libertad de expresión y ella puede discernir en las decisiones que tenga un productor como yo, pero el responsable de la producción y Televisa a quien le encargó este proyecto se llama Juan Osorio, y Juan Osorio tuvo que decidir a quién quería de protagonista. Si yo decidí que fuera Pablo Montero, no se su vida personal, no sé de sus escándalos, lo que sé es que se pone un traje de charro y le creo, se monta en un caballo lo creo, se para en un palenque a cantar y también le creo. Yo necesitaba un artista que representara, o que por lo menos hiciera un poco de lo que don Vicente Fernández nos regaló durante tantos años”.

¿Respecto a las violaciones de las marcas de Vicente Fernández que están registrados, qué le comentaron los abogados?.

“Esas son conversaciones que se mantienen dentro de la privacidad. Yo soy un productor, soy una persona que escucho y debo de callar, pero sobre todo me dio mucha confianza el respaldo de la empresa, con la actitud de decir “tenemos un producto de calidad, hemos hecho un gran trabajo y va al aire”. Mi función y mi silla dice “Productor” y Juan Osorio se tiene que dedicar a producir el contenido, a hacer una gran historia, a tener un gran reparto, pero todo lo legal se lo dejo a los abogados, yo no tengo conocimiento de eso y no tengo que meterme, y aparte si me engancho va a ser un desgaste a lo tonto, yo no voy a resolver nada. Yo me dedico a lo mío y la parte jurídica que se dedique a lo suyo”, aseguró a la prensa Juan Osorio.

Ya para finalizar el polémico productor aseguró le gustaría hubiera una reconciliación con doña Cuquita: “A mí me gustaría que más adelante hubiera una especie de reconciliación con la familia Fernández, sería un ejemplo de cordialidad y que es un producto que no lastima, que hacemos una especie de reconocimiento al señor Vicente Fernández y a la familia. Doña Cuquita merece mi admiración, mi respeto y le pido a Dios que le de muchos años de vida para que siempre la tengamos con nosotros”.