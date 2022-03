Pide IP de Tamaulipas “cascos azules de ONU” para estados más violentos de México

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- La Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Tamaulipas, (Fecanaco) pidió nuevamente al gobierno federal considere emitir un llamado de emergencia para solicitar el apoyo de las fuerzas de paz de la ONU, conocidos como “cascos azules”.

El presidente de este organismo, Julio César Almanza Armas realizó un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la Secretaría de Gobernación, para tomar medidas necesarias y urgentes que restablezcan la paz y la seguridad en el país, en especial en los Estados donde la crisis de violencia es innegable y a superado a las autoridades.

Explicó que durante el presente sexenio en México se han asesinado más de 16 alcaldes; nuestro país es el más peligroso para el ejercicio del periodismo generando condena mundial y el terrorismo es parte de la cotidianeidad sin que el gobierno quiera reconocer lo evidente.

Señaló que para México no es descabellado el pedir se activen los mecanismos internacionales para solicitar la ayuda de las fuerzas de paz de la ONU, conocidos como “Cascos Azules” y no percibirlos como una agresión a la soberanía o señal de incapacidad si no como un apoyo para restablecer el orden La Paz y la seguridad dijo.

Enfatizó que la federación ha perdido el rumbo en el control de la seguridad y señaló que los empresarios están preocupados por la estrategia de “abrazos no balazos” del Gobierno Federal, misma que ha convertido a entidades enteras en terrenos que parecen “Ucrania”.

El Presidente de las Cámaras de Comercio de Tamaulipas dijo que la intervención de los cascos azules de la ONU, supondría que el Presidente de la República y los Gobernadores de las entidades con mayor índice de violencia hicieran el orgullo a un lado y reconocieran que la seguridad se les ha salido de las manos, por lo que la decisión debe basarse en hechos y estadísticas reales y no en política o cuidar popularidad de gobernantes; dijo.