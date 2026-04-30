Advirtió que un gobierno señalado de esta manera no cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar la crisis.

Ante la crisis desatada por las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y un grupo de funcionarios de esa entidad, el PAN advirtió que se debe evaluar de manera inmediata en el Senado de la República la desaparición de poderes en la entidad, como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.

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La dirigencia del blanquiazul acotó que un gobierno bajo este nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias.

Crisis de Estado en Sinaloa

En un pronunciamiento público, el Comité Ejecutivo Nacional acotó que las acusaciones contra funcionarios del estado de Sinaloa por delitos contra la salud confirman una situación que desde hace tiempo ha sido señalada y que hoy adquiere una dimensión institucional.

Y es que, añadió, durante años se negó desde el oficialismo hoy se materializa en investigaciones formales, lo que convierte este caso en algo más que un escándalo político.

“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió la dirigencia partidista que encabeza Jorge Romero Herrera.

No toleraremos que quienes juraron defenderte, sean quienes se asocian con quienes más te dañan. A la Presidenta @Claudiashein le reiteramos: #RompaElPacto pic.twitter.com/hX58vM8YqG — Acción Nacional (@AccionNacional) April 30, 2026

Violencia sin control desde hace año y medio

Subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad. “No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, apuntó.

Asimismo, advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.

Postura de @AccionNacional sobre las imputaciones hechas al primer círculo de gobierno en Sinaloa. pic.twitter.com/UfKS8VYUPC — Acción Nacional (@AccionNacional) April 29, 2026

Diputados exigen investigación

Por separado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que debe haber una investigación, porque México requiere gobernadores que ataquen al crimen organizado y consideró que será decisión del gobernador de Sinaloa quien determine si pide licencia a su cargo.

Insistió en que los funcionarios públicos tienen que ser muestra de ética y de protección al país y acotó que por eso se requieren gobernadores valientes y a toda prueba.

Prueba de fuego para Sheinbaum

La investigación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, será la prueba de fuego para la presidenta Claudia Sheinbaum, que deberá decidir su extradición a este personaje y si no lo hace esto afectará severamente la negociación comercial con ese país, advirtió por su lado el diputado panista Federico Döring.

Señaló que es obligatorio que Rocha Moya renuncie de inmediato al cargo y sentenció que es evidente que el narcotráfico está inmiscuido en el gobierno de Sinaloa y no se puede ocultar más.