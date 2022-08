Pide Woldenberg a diputados no aprobar la reforma electoral de AMLO por regresiva para la democracia

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Archivo Cuartoscuro

El presidente del IFE, José Woldenberg Karakowsky, pidió a los diputados federales no aprobar la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es centralista, atenta contra la autonomía de los órganos electorales y representaría una regresión para la democracia mexicana.

Al participar en el parlamento abierto organizado por la alianza Va por México, el politólogo subrayó que la propuesta enviada por el Ejecutivo un día antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, no fue consultada con ningún sector político y tiene muchas propuestas de retroceso para el sistema político mexicano.

En su participación vía remota, enfatizó que es muy riesgoso centralizar las elecciones en un solo organismo porque se vuelve a un esquema que ataca el federalismo y se regresa a un esquema centralista muy antiguo.

Advirtió que a cuatro años del actual gobierno queda claro que al presidente no le interesan otras opiniones, por lo que es necesario revisar la iniciativa, que evidencia las pretensiones del gobierno actual.

Insistió en que lo que pretende el presidente implica la destrucción de lo construido y que ha funcionado para tener elecciones libres y pacíficas y que le permitió a Morena convertirse en la primera fuerza política.

Woldenberg subrayó que un peligro es que los consejeros electorales (7) sean elegidos por voto directo y podrían terminar siendo electos todos los propuestos por el presidente, lo que dejaría a la autoridad electoral en manos del Ejecutivo.

Por lo que se refiere a la reducción en el número de diputados y senadores, dejó en claro que no se trata de eliminar los plurinominales, sino por el contrario, todos los legisladores serían de listas, con lo que se daría un golpe severo a la pluralidad, al cerrarle prácticamente el paso a las minorías.