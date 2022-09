Por los problemas que sufrió, Alejandra Guzmán no educó a Frida Sofía

La condición humana, nuestra naturaleza, es que todos somos muy violentos, por eso nos dan educación y valores para poder convivir, pero ¿quién educó a Frida Sofía? Alejandra Guzmán, que sufrió problemas de alcoholismo obviamente no podía aunque hubiera querido educar a su hija para que sea la Madre Teresa, la educó para meterse en problemas porque Alejandra, que siempre vivió en escándalos, nunca le enseñó que aunque estés muy enojada no le puedes pegar ni insultar a la gente porque se convierte en la ley de la selva.

Precisamente por la educación que Frida Sofía recibió no puede ser una lady, ella sólo repite las conductas que vio en su casa, pero en Estados Unidos no puedes decir “soy la hija de fulanita”, allá, ante la ley, todos son iguales y por una insignificancia como jalarle el cabello a la vecina te pueden deportar. Dicen que los narcos acá pueden descuartizar pero como a lo único que le temen es a la ley de los Estados Unidos, cuando van para allá, ¡se portan como damas!

Marc Anthony firmaría acuerdo prenupcial que en caso de divorcio lo dejaría en la calle

Marc Anthony tiene un sex appeal bárbaro, su primera esposa, Dayanara Torres, Miss Universo 1993, se divorció de él cuando una mujer dijo que estaba embarazada y el padre era Marc. Después el boricua se casó con Shannon de Lima y a los cuatro días de su divorcio se casó con JLo con quien tampoco vivió una historia de “felices por siempre”, porque a Jennifer le dieron ataques de ansiedad y se divorciaron, sin embargo, su prometida actual, a la que le lleva 30 años de edad, la ex Miss Paraguay Nadia Ferreira, amansó a este Tarzán desnutrido y encantador, dice que no vive con él porque le regala casas, ni porque viajan en avión privado o la llena de alhajas, sino que quiere matrimonio, tener muchos hijos y una familia muy grande.

Se dice que él está tan enamorado que es capaz hasta de firmar un contrato prenupcial que lo deje en la calle por el amor tan inmenso que siente por su prometida.

Mi matrimonio con Adamari López terminó por falta de intimidad: Toni Costa

El bailarín Toni Costa afirma: “Mi matrimonio con Adamari López terminó por falta de intimidad sexual”.

La convivencia y tener una hija enfrían el amor y las parejas a veces no quieren tener diario relaciones sexuales pero no es un caso aislado de Adamari y Toni, ni ellos son la excepción de la regla. La falta de maripositas en la panza es un fenómeno por el que desafortunadamente pasan la mayoría de las parejas y no por eso todos los matrimonios acaban en divorcio, el 50 por ciento siguen casados.