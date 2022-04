PRD mantiene voto en contra de reforma eléctrica

POR RITA MAGAÑA

El PRD fijó su postura frente al debate de la reforma eléctrica previsto para hoy en la Cámara de Diputados, al insistir que la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador no bajará las tarifas de la luz, ni dará presupuesto a las energías limpias.

Por ello, refrendó su compromiso por reformas constitucionales que permitan una transición hacia las energías limpias, en beneficio de la población actual y las nuevas generaciones en el país. Se pronunció por “una reforma eléctrica incluyente, sustentable y con justicia social”.

Al emitir un posicionamiento, la dirigencia perredista reiteró que la bancada en la Cámara de Diputados votará en contra, y afirmó que es falso que el grupo parlamentario de Morena haya retomado nueve de los 12 puntos propuestos por la coalición Va Por México.

A su vez, la dirigencia del PRD en la Ciudad de México, encabezada por Nora Arias Contreras, respaldó al grupo parlamentario del sol azteca en San Lázaro, al señalar que la #ReformaEléctrica no pasará, en tanto no se contemple bajar las tarifas de luz, presupuesto para energías limpias y no transgredir los tratados internacionales.

El PRD denunció que se han negado a definir la reducción de tarifas eléctricas, la transición a energías limpias, la participación de empresas sociales en este sector, y reparar el daño al medio ambiente.

Asimismo, agregó, se oponen a la inversión en investigación orientada a la transición energética y a un programa de inversión pública para modernizar plantas generadoras de electricidad, a fin de producir un 100% de electricidad limpia para las familias, la industria y el transporte.

Por ello, el PRD dejó en claro que sí está de acuerdo con la integración de la electricidad y el litio como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, pero bajo un diseño institucional que establezca el papel que debe tener el Estado como rector de la explotación de los hidrocarburos, la electricidad y el litio.