Preocupación en 49ers, por QB Trey Lance

Dice Young que le falta precisión

Considera el legendario Steve Young, que requiere mucha preparación para alcanzar su mejor nivel

E l miembro del Salón de la Fama y leyenda de los San Francisco 49ers Steve Young reconoció este martes que le preocupa la precisión que pueda mostrar el joven mariscal de campo del equipo, Trey Lance.

“Lo que me preocupa es su sentido de la precisión. Ese es el factor que me tendría con cierta preocupación. La sensación de mi cerebro sabe a dónde lanzar la pelota, pero mi brazo no necesariamente está cooperando, eso es lo más importante. Lo veremos a medida en que veamos a Trey lanzar en verano y otoño”, dijo Steve Young, el reconocido ex QB.

Steve Young, MVP en el Super Bowl XXIX en el que llevó a los 49ers a la victoria como mariscal de campo titular, también fue campeón en las ediciones XXIII, XXIV, como suplente de Joe Montana.

RECONOCE TALENTO

El siete veces seleccionado al Pro Bowl reconoció el talento que el quarterback Trey Lance ha demostrado a pesar de tener 22 años para competir por el puesto de titular ante el experimentado Jimmy Garoppolo, quien se recupera de una operación deel hombro.

“Tiene la capacidad para encontrar al receptor, posee el poder de procesamiento que preocupa a las defensivas. De cuánto es capaz sólo lo descubrirá después de muchas repeticiones para que comprenda lo que su brazo puede hacer”, explicó.

Lance fue elegido por San Francisco en la primera ronda del Draft 2021. En su campaña de novato jugó seis partidos en los que sumó 603 yardas, completó 41 pases en 71 intentos, consiguió cinco anotaciones y sufrió dos intercepciones, lo que le ubica como uno de los jugadores más importantes del equipo de la bahía.

DESARROLLO, VITAL

Steve Young, quien hoy es analista en la televisión, subrayó la importancia para el desarrollo de Trey Lance que los 49ers consigan que el receptor Deebo Samuel se mantenga en el equipo.

“Poner a Deebo en forma y enfocado en los 49ers con Trey Lance es vital, por decir lo menos. No puedo pensar en un jugador más valioso en la liga para los 49ers, porque si Deebo no está concentrado, entonces esa será otra historia”, dijo.

La incertidumbre sobre la continuidad de Samuel viene desde hace un par de meses cuando el receptor borró de sus redes sociales todas sus fotografías en las que portaba ropa con el logotipo de San Francisco.

PUNTO ÁLGIDO

La situación llegó a su punto más tenso a principios de abril cuando Deebo solicitó salir del equipo, algo que el gerente general de los también llamados “Gambusinos”, John Lynch, apagó a finales de ese mes al decir que no dejarían que se marchara y lo hacen con justa razón, pues a pesar de los roces que pueda haber al interior del equipo, Samuel es un hombre que además de su gran experiencia aporta mucha seguridad.

En 2021 Deebo Samuel consiguió 1.405 yardas por aire en 77 recepciones y seis anotaciones. Por tierra obtuvo 365 yardas y ocho TD, un récord para un receptor en la liga de futbol americano profesional de los Estados Unidos, la NFL.