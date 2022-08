Presenta fiscal de Campeche solicitud de desafuero contra líder del PRI

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Captura de pantalla YouTube Cámara de Diputados

El fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó formalmente la solicitud de juicio de procedencia contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por enriquecimiento ilícito, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados que se le retire el fuero.

Hoy presentamos ante la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura la solicitud de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito.@Mx_Diputadoshttps://t.co/O7xFYqjWEv — Renato Sales Heredia (@RenatoSalesmx) August 16, 2022

Acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el funcionario campechano explicó que en el expediente integrado ante la Fiscalía General de la República (FGR) se determinó que la residencia cateada en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos y que los ingresos como gobernador no cuadran con los bienes que obtuvo durante su administración en esa entidad.

Agregó que los audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no están integrados a la carpeta de investigación y aseguró que la investigación que hicieron en la entidad es sólida y reiteró que esta es una indagatoria legal y no con tintes políticos.

Asimismo, dijo que entre los elementos que deberá analizar la Cámara de Diputados está también la adquisición de predios a precios increíbles, pues se detectó una propiedad en una zona donde el metro cuadro está entre 2 mil 500 y 5 mil pesos y que se lo vendieron a 19 centavos.

Por lo que se refiere a las penalidades que podría alcanzar este delito es de hasta 25 años, aunque esto depende de los montos involucrados en los actos de la corrupción y precisó que le corresponderá a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó que se haya dado un trato privilegiado al fiscal de Campeche y aseguró que sólo se le dio un espacio en la Cámara de Diputados para que presentara la solicitud y explicara a los medios de comunicación el procedimiento.

Cabe señalar que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados no ha sido instalada, a casi un año de iniciada la Legislatura, por lo que será hasta que se instale cuando se pueda turnar este expediente, junto con todos los rezagados, que deben ser desahogados en el orden en el que fueron recibidos.

Convoca Moreno a sesión, sin quórum

Y aunque fue destituido la semana pasada de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno Cárdenas, convocó a sesionar a esa instancia legislativa, aunque no hubo quórum y por tanto no pudo desahogar ningún pendiente.

El presidente nacional del PRI aseguró que la convocatoria de Morena fue ilegal y por tanto sigue siendo presidente de esa Comisión, porque su destitución es ilegal y rechazó que con una votación en el pleno se pudiera concretar su destitución, porque la ley es muy clara y establece que los presidentes de comisión son electos por tres años.

Además, anunció que tres diputados fueron destituidos por haber acumulado cuatros faltas consecutivas sin justificación y que se sumarán otros 18 más si siguen faltando a las sesiones, porque su responsabilidad es legislar. Entre los dados de baja están los diputados Gerardo Fernández Noroña e Itzel Domínguez.

En entrevista posterior a la breve y fallida sesión de la comisión, el priista rechazó que haya otra presidencia de la Comisión de Gobernación, luego de que Morena nombrara a la diputada Julieta Ramírez como presidenta de la Comisión de Gobernación y consideró que este es un show mediático para distraer a la ciudadanía de los grandes problemas que enfrenta el país.

Además, insistió en que Morena y sus aliados no lograrán romper la alianza que se mantiene unida y firme para cerrarle el paso a la dictadura.