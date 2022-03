PRI “boicoteará” la consulta de Revocación de Mandato

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aseguró aquí que el proceso de Revocación de Mandato es una farsa, un circo y es una clara violación al artículo 40 constitucional.

Advirtió que el tricolor prepara un boicot a la Consulta Popular y aclaró que no habrán de participar en ello, pues aseguró ser respetuoso de la ley y que el presidente fue electo para un periodo constitucional.

“Lo que queremos es que dejen de lado los distractores porque este país se cae a pedazos porque Morena es una tragedia y una desgracia para el país”, sostuvo en conferencia de prensa en su visita a Victoria para acudir al registro del candidato de coalición Todos por Tamaulipas César Augusto Verástegui Ostos, rumbo a la gubernatura.

Asentó que Morena solo ha mostrado incapacidad para gobernar el país “no dan una, no tienen experiencia y ha quedado claro a los mexicanos que salieron buenos para criticar y malos para gobernar. No hay crecimiento económico, no hay apoyo para el tema de medicamentos, desaparecieron las escuelas de tiempo completo y al final del día es un gran golpe para las familias mexicanas”, concluyó.