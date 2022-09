Pude llegar cuarto, afirma Checo Pérez

EFE

Foto: Twitter@SChecoPerez

Sergio ‘Checo’ Pérez consideró que podría haber sido cuarto en la parrilla de salida del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 si no hubiera sufrido un accidente cuando buscaba su mejor tiempo.

“Venía en una buena vuelta; hubiera sido posible la posición cuatro, aunque no hubiera llegado a Carlos Sainz (tercero)”, dijo en declaraciones que emitió Dazn.

Perez spins off at the final corner moments before the end of qualifying

The Mexican's mishap denied drivers behind him a chance to improve their times#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5TP2A8U4JK

— Formula 1 (@F1) September 3, 2022