¡Reaparece Tom Brady!

DURA SU RETIRO POCO MÁS DE DOS MESES

Jugará una temporada más con Bucaneros

Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció que se dio cuenta de que su sitio “sigue siendo el campo” y que seguirá compitiendo en los Bucaneros de Tampa Bay, poco más de dos meses y medio después de anunciar su retirada de la competición.

Brady jugará una temporada más con el cuadro de la Florida.

“En estos últimos dos meses me di cuenta de que mi sitio sigue siendo el campo y no la grada. Ese momento ya llegará, pero no es ahora. Quiero a mis compañeros y amo a mi familia. Ellos lo hacen posible. Volvere a jugar por mi vigésima tercera temporada en Tampa”, escribió Brady en su cuenta de Twitter.

“El trabajo no se ha acabado”, concluyó el 15 veces seleccionado al Pro Bowl y legendario mariscal de campo, de 44 años.

CON RONALDO

El mariscal de campo, máximo ganador de anillos de Super Bowl con siete, estuvo el sábado en Inglaterra en el partido entre el Manchester United, equipo en el que juega el portugués Cristiano Ronaldo, ante el Tottenham, en la Premier League.

El pasado 1 de febrero el dueño del jersey número 12 de los Bucaneros había dicho que se había terminado su tiempo en la NFL.

“Esto es complicado de decir para mí, pero ahí voy; no voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”.

LA FAMILIA

Una de las causas por las que Brady había decidido terminar su carrera era por la preocupación que provocaba a su familia ver cómo era golpeado en el campo cada fin de semana, pero el apoyo de su esposa e hijos le permitió dar marcha atrás.

“Amo a mi familia que es mi apoyo. Ellos hacen todo lo posible por estar conmigo en todas las decisiones que tomo”, argumentó.

Los Bucaneros de Tampa Bay reaccionaron en sus redes sociales en las que compartieron una fotografía de su mariscal de campo.

“Él está de vuelta y esto es realmente muy bueno”, fue el texto que acompañó la imagen del pasador.

En la temporada 2021 Brady llevó a los Bucaneros a terminar como campeón de la división Sur de la Conferencia Nacional con 13 juegos ganados y cuatro perdidos.

En los playoffs, Tampa Bay cayó en la ronda divisional ante Carneros de Los Angeles, que a la postre fueron los campeones de la NFL.