Reciben a Alejandro Rojas a tomatazos en Tamaulipas

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, fue recibido a tomatazos durante un evento que convocó en la plaza del 15 Hidalgo de esta capital.

La agresión según dijeron los autores fue en respuesta a su actitud de dividir y cuestionar las decisiones de Morena, “su conducta divide y genera sospechas de estar arreglado con el gobierno panista, por eso le lanzamos tomates podridos”.

Casi al finalizar su discurso varias personas sacaron de entre sus pertenencias tomates y comenzaron a lanzarlos.

Rojas convocó desde hace unos días a una concentración de personas y a una marcha hasta oficinas de Morena para mostrar su inconformidad.

Antes de que finalizara el evento, los morenistas decidieron retirarse y dejar a Rojas solo, por lo que se vio obligado a gritarles a través de un magnavox para que se quedaran a escucharlo, “por favor no se vayan, aún me falta hablar, regresen, no se vayan”, suplicó.

Los morenistas solo acudieron a la concentración en la plaza del 15 Hidalgo y de inmediato abordaron los dos autobuses en los que fueron trasladados desde el municipio de Reynosa.