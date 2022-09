Respalda PRI iniciativa sobre Ejército y se congela desafuero de Alito

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Twitter @rubenmoreiravdz

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, refrendó que su grupo parlamentario apoyará la iniciativa para ampliar la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, porque ello responde a las necesidades de los estados y municipios.

En 2024 las Fuerzas Armadas no podrán apoyar tareas se Seguridad Pública-la GN, Policía estatales y municipales NO estarán listas para enfrentar el Crimen Organizado- porque el Gobierno ha sido Ineficaz, no vamos a desproteger a las familias, x eso estoy pidiendo 4 años más. https://t.co/68kvW79zgK

— Yolanda de la Torre (@yoladelatorre) September 6, 2022