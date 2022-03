Rozalén celebra ascenso de los cantautores rumbo a 10 años de su disco debut

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- “Los cantautores se han puesto de moda”, celebra la artista española Rozalén en entrevista con Efe, mientras se prepara para festejar los diez años de su disco debut y busca que cada uno de sus espectáculos sean más incluyentes, adaptados a la comunidad sorda.

“Viene una generación de mujeres cantautoras súper potente”, afirma este viernes María Rozalén, cuya visita a México coincidió con el Día Internacional de la Mujer (8M). Y, en ese marco, se encontró con un montón de mujeres artistas talentosas que no conocía y que la dejaron “impresionada”.

“Para mí cada día de mi vida es un 8M. En cada cosa que hago, que digo y que escribo, evidentemente está mi yo mujer que quiere que las cosas mejoren y lo hago desde un punto muy cariñoso y amoroso. Pienso que hay que intentar ser felices haciendo feliz al que está al lado”, manifiesta.

Después de ausentarse por casi cuatro años de México, Rozalén regresa feliz a este país al que quiere profundamente y que ha marcado su trayectoria de forma particular.

“Han pasado muchas cosas en este tiempo y estábamos tan acostumbrados a venir cada poquito que lo estamos recibiendo como si fuera el primer viaje de nuestras vidas. Estoy muy llorona y eufórica”, asegura María de los Ángeles Rozalén (Albacete, 1986), quien tuvo una participación en el concierto del cantante colombiano Esteman la noche del jueves.

REPASAR 10 AÑOS DE MÚSICA

En octubre de 2022 Rozalén cumplirá diez años desde que su primer disco “Con derecho a…” salió al público de forma independiente.

Según cuenta, aunque sabía que la música era algo que la acompañaría durante toda su vida, nunca imaginó que viviría de su talento.

Con esta incredulidad hacia su propia historia, Rozalén confiesa que esta década de trabajo —a la que ha agregado tres discos más— la asume siempre como un inicio de todo lo que está por venir.

“Siempre me sigo sintiendo como que acaba de empezar. Mi mejor canción la tengo que escribir todavía. Celebro todo lo que ha pasado, pero también digo, ¡ahora que empiece lo nuevo!”, comenta.

La cantante se encontrará en el país cuando su primer disco esté de aniversario y para celebrarlo se presentará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde cumplirá su sueño de traer “al otro lado del charco” a toda su banda de músicos.

Además, trabaja en un “disco regalo” muy personal con canciones que han marcado su vida.

“Va a ser un material muy especial, muy orgánico, muy de mi raíz. Cantando canciones que tocaba de niña, con mis abuelos, con mis padres y composiciones nuevas”, adelanta.

MÁS INCLUSIÓN

Si algo ha caracterizado los espectáculos de Rozalén es su incansable lucha por la inclusión. Desde 2008, ha hecho cada concierto inclusivo para la comunidad sorda de la mano de Beatriz Romero, quien interpreta y traslada su música a la lengua de señas.

“Bea y yo nos conocimos en Bolivia haciendo cooperación, al conocerla me mostró la lengua de signos española, que es bellísima. Ella es parte fundamental del espectáculo, es protagonista conmigo y lo bonito de nuestros conciertos es que nadie señala a nadie por sus diferentes capacidades”, explica.

Ahora, la compositora de “La puerta violeta” busca ampliar aún más el espectro incluyente y entre sus planes se encuentra el comprar unas mochilas que —a través de vibraciones en el cuerpo— transmiten a las personas con una discapacidad de origen auditivo la música que ella crea.

Finalmente, Rozalén explica que su amor por México es genuino y considera casi imposible separar la cultura mexicana de la española.

“Este país me ha inspirado mucho, es demasiado lo que nos une. De niña mis padres me cantaban ‘Las mañanitas’ y no sabía que era una canción mexicana. Mi mamá me cantaba las rancheras desde cría, de Cantinflas veía ‘El padrecito’ (1964), una de mis películas favoritas, con mi padre. Y el programa de televisión ‘El chavo del ocho’ también es parte de nuestra infancia total. Creo que es imposible separar a México de España y hay que mirar desde todo lo hermoso que nos une”, asegura. EFE