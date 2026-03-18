El documento señala que “no apareció en las fojas 10 y 15 la redacción ‘de conformidad con el principio de paridad’, señalada en el contenido del artículo 115 constitucional.

La Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación admitió que no se consideró la paridad de género en la iniciativa del llamado Plan B, por lo que envió durante la noche del martes un oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para informar sobre esta omisión.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mier descarta fast track para el Plan B electoral y garantiza mayoría

Así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien detalló que el documento fue remitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación.

En el documento enviado, señala que en la iniciativa para reducir privilegios en materia electoral y fortalecer la revocación de mandato, “no apareció en las fojas 10 y 15 la redacción ‘de conformidad con el principio de paridad’, señalada en el contenido del artículo 115 constitucional“.

De acuerdo con el oficio fechado el 17 de marzo de 2026, firmado por Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, se hizo llegar al Senado la comunicación suscrita por Arturo Rosique Castillo, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos, en la que se notifica la omisión para los efectos legales correspondientes conforme a los artículos 71 y 72 de la Constitución.

“Recibimos de la SEGOB un oficio de la Consejería Jurídica mediante el cual nos informan de una omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa del Plan B. Hemos turnado el documento a las Comisiones Dictaminadoras en donde se atenderá el tema”, señaló la senadora a través de un mensaje en sus redes sociales.

Agregó que “la igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum“.

TE PUEDE INTERESAR: Monreal: Sheinbaum decidió retirar consulta electoral del Plan B

El señalamiento ocurre después de que Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hicieran evidente que en la iniciativa no se tomó en cuenta el principio de paridad de género.