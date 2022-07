Siente Andrés García estar cerca de su final

ESTÁ HOSPITALIZADO

El actor de 81 años de edad, afirma sentirse cansado y débil tras tropezar en su casa

Luego de sufrir una fuerte caída un día antes, Andrés García fue hospitalizado ayer miércoles, informó el actor Roberto Palazuelos amigo cercano del actor de 81 años.

De origen domincano, García dijo sentirse muy cansado y débil, a través de un video.

En su cuenta de Facebook, reveló que se abrió la frente al sufrir una caída el martes.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé”, comenta.

Agregó que esta caída ocurrió a “consecuencia de su estado de salud, que va decayendo cada día más”.

“Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, escribió, lo que provocó que cientos de sus seguidores contestaran la publicación deseándole lo mejor.

En el video, el actor, ícono en la década de los 80, aparece acostado en su cama, con la abertura de su frente cubierta con una venda y siendo consolado por su esposa, Margarita Portillo.

De acuerdo con Palazuelos en el programa Hoy, García tuvo que ser internado.

“Me enteré hace un momento, recibí una llamada (en la que me informaron) que acaba de entrar al hospital”, sentenció.

Puntualizó que Leonardo García Vale, hijo del histrión de 81 años, fue quien se comunicó para informarle acerca de su padre.