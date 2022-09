“Síganle asi, árbitros”

Me gustó el arbitraje de Adonaí Escobedo en el América vs Guadalajara Como me gustó también el trabajo de Fernando Guerrero

en el duelo entre Pumas y Cruz Azul.

Ignoro si es una nueva disposición, es evidente que de ello se trata, pero esta tendencia mostrada de “dejar jugar”, de poner más alto el nivel de contacto, el permitir la fluidez en el juego ha sido sin duda, una gran aportación para el espectáculo observado.

Vimos acciones en donde pese a que el jugador fuera al piso dando gritos desgarradores no se marcó nada y se siguió con la acción del partido.

Por cierto, para quienes dicen que esto no es sano: Cruz Azul durante los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, ¡No cometió una sola infracción! Vendrán reclamos por parte de los futbolistas “mal acostumbrados” a la simulación y la trampa. También críticas por parte de analistas arbitrales que han hecho de la descalificación y el escarnio personal, toda una profesión.

De igual manera de opiniones de quienes aplauden el “futbol a la mexicana” y que consideran que las faltas y tarjetas amarillas son parte del juego.

Ya pusieron el ejemplo. No sean flor de un día ni el burro que tocó la flauta. No aflojen. Ese es el camino.

CHIVAS FLACAS

Corresponde esta edición del superclásico a las expectativas.

Buen espectáculo y dos equipos que mostraron una versión muy cercana a su punto óptimo.

En el análisis exclusivo del nivel de juego, en el mano a mano de cada futbolista, el Guadalajara está en desventaja.

Cuenta el rojiblanco con futbolistas que entienden desde lo anímico lo que representa esta camiseta.

Colaboran con la dosis de garra y esfuerzos que dicho compromiso representa, pero que desafortunadamente en el asunto de calidad, hoy están por debajo de lo que su numerosa

afición necesita.

Gran actitud, pero poca aptitud en jugadores como Zaldívar, tal vez el 9 más deficiente en décadas para el chiverío, Cisneros o el ya veterano Isaac Brizuela.

No confundamos con la tesis de ellos son los responsables de la derrota. De ninguna manera. Pero sí es evidente que, con ellos, no compites hoy día en el mismo nivel.

“Pequeñas grandes” diferencias en la actualidad, de la rivalidad más importante del futbol mexicano.

PUMAS: EL RECUERDO

En el análisis del fracaso, hay una gran dosis de responsabilidad en Andrés Lillini, a quien, coloquialmente “se le hizo bolas el engrudo” y no supo mover adecuadamente sus cartas.

Pero, en estas mismas líneas meses atrás hacíamos una especie de “alto a la música” cuando se hablaba del gran plantel universitario.

Se consignó en su momento acerca de una defensa frágil sobre todo a los costados. Que Del Prete era solo un buen año en su país, que Salvio venía en horas bajas y Huerta un asiduo suplente.

El tiempo, desafortunadamente para la feligresía universitaria, nos dio la razón.

Tuiter: @cesarmartinezmx / Insta: CesarmartinezOfi