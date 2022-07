Sofocante ola de calor causa 510 muertos en España

Madrid, España (EFE).- La intensa, duradera y extensa ola de calor llega a su fin este lunes, tras 9 días de máximas entre los 39 y 45 grados en casi toda la Península que han dejado 510 muertes que se pueden atribuir a las altísimas temperaturas.

Según los datos facilitados este lunes por el español Instituto de Salud Carlos III, en los siete primeros días de la ola de calor -del 10 de julio hasta el sábado 16- han muerto 510 personas por causas que se pueden achacar al calor, 150 de ellas el sábado y 123 el viernes.

De las 510 personas que habrían fallecido por la ola de calor, se estima que 321 son mayores de 85 años, 121 tienen entre 75 y 84, y otros 44 habrían muerto con entre 65 y 74 años.

Unas sofocantes temperaturas que darán una pequeña tregua en el arranque de esta semana, aunque se espera que el asfixiante calor vuelva en buena parte del país en los próximos días.

Se cierra así la segunda ola de calor de este verano en España que ha sido “excepcional”, sobre todo en extensión e intensidad, pero aún persisten localmente temperaturas sofocantes, ha adelantado Bea Hervella, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien incide en que, a pesar de que mañana no hay ola activa, “el calor con mayúsculas se mantendrá en algunas zonas”.

Para la meteoróloga, de momento, “no se baraja otro episodio de ola de calor”, pero ha señalado la importancia de vigilar atentamente la situación meteorológica debido a que el jueves se prevé un aumento de los valores.

De momento, este lunes la zona de máxima incidencia del calor se irá desplazando progresivamente al noreste, ha explicado la portavoz de Aemet, para detallar que en el tercio occidental las máximas caerán entre cuatro y ocho grados aliviando la situación y rebajando los niveles de aviso o directamente eliminandolos.

El descenso estará motivado, entre otras cosas, porque la DANA, que se ha mantenido frente a las costas atlánticas portuguesas los últimos días, comienza a moverse, con más eficacia hacia el noreste para situarse a últimas horas de este lunes frente a la costa gallega, acercando a la península el aire Atlántico más fresco.

En París y Londres

El calor “excepcional” batió este lunes numerosos récords de temperaturas en ciudades y poblaciones de toda la fachada atlántica de Francia, con temperaturas que en ocasiones se acercaron a los 42 grados centígrados, según la agencia estatal Météo France.

Los récords fueron llamativos en ciudades como La Rochelle (41,7), La Roche sur Yon (41,4), Niort y Cholet (ambas 41), Rennes (40,5 ) y Brest (39,2).

El calor fue “totalmente excepcional” en la región de Bretaña, en el extremo noroeste del país, señaló la agencia en su boletín de la tarde, en el que quince departamentos del país siguen en alerta roja.

En París, donde hoy y mañana se prevén máximas de 39 grados (el récord absoluto se estableció en 42,9 durante la ola de calor de 2019), el Ayuntamiento activó su “plan canícula”, con una serie de medidas para que los habitantes de la capital puedan sobrellevar un calor para el que pocas viviendas están preparadas, sea por la falta de aislamiento adecuado o por la ausencia casi general de aires acondicionados.

Un total de 140 parques abrirán hasta medianoche, y también se abrirán los patios de algunas escuelas, aunque solo hasta las 22.00, anunció el Ayuntamiento.

A las 1.200 fuentes fijas de la ciudad se han sumado más fuentes y pulverizadores de agua provisionales, y también se ha activado un número telefónico especial para recibir informaciones y consejos, entre otras acciones.

En Londres suspenden vuelos

El aeropuerto británico de Luton, al norte de Londres, se vio obligado este lunes a suspender vuelos, tanto de salida como de llegada, debido a los desperfectos causados sobre una parte de la pista por las altas temperaturas.

Después de unas horas de interrupción y trabajos en la pista, que comenzaron en torno a las 15.00 hora local (14.00 GMT), los vuelos se retomaron sobre las 18.05 hora local (17.05 GMT), según informó el aeródromo.

“Tras las altas temperaturas de hoy, se identificó un defecto en la superficie de la pista”, dijo el aeropuerto en un comunicado, antes de actualizar con la reapertura del servicio una vez subsanado el problema.

Tanto Easyjet como Ryanair, las aerolíneas de bajo coste que son las principales usuarias de Luton, se vieron obligadas a desviar algunos de sus vuelos a otros aeropuertos ingleses.

Easyjet concretó que sus enlaces con Belfast, Milán y Palma de Mallorca “desafortunadamente no tienen la capacidad de operar ahora”, según la BBC.

Ryanair puntualizó que no había tenido que cancelar vuelos, pero sí desviarlos al aeródromo de Stansted.

Además, el Ministerio de Defensa informó de que ha tenido que usar aeródromos alternativos para sus aviones después de que el asfalto de la pista de aterrizaje en la base de Brize Norton, cerca de Londres, se hubiese derretido.

La agencia meteorológica británica emitió hoy su primera alerta roja a causa del calor, que llevó a que se batiese el récord histórico de temperatura máxima en Gales, con 37,1 grados.

La población ha recibido la recomendación de no salir de sus casas a menos que sea imprescindible, y evitar los desplazamientos en tren y en coche.

En Londres, varias líneas de metro han tenido que ser suspendidas por problemas en las vías, y la mayoría de compañías ferroviarias están operando servicios reducidos en muchos de sus trayectos.

El tráfico de vehículos se redujo hoy en torno a un 10 % en las principales ciudades del país comparado con hace una semana, según la BBC.

Se espera que las temperaturas suban mañana hasta alcanzar los 41 grados, lo que representaría un récord absoluto en el Reino Unido, antes de bajar a partir de la noche.