Steelers le gana a Lions en cierre de la pretemporada de la NFL

EFE

Foto: Reuters

Los Pittsburgh Steelers ganaron este domingo por 19-9 a los Detroit Lions en el cierre de la pretemporada de la NFL.

Los Steelers tuvieron una buena primera mitad bajo el liderazgo de Mitch Trubisky, ‘quarterback’ que el entrenador Mike Tomlin ha elegido como inicialista de la campaña, acumuló 160 yardas, conectó 15 de 19 pases y logró un pase de anotación hacia Steven Sims.

FINAL: The @steelers wrap up the preseason undefeated! #HereWeGo #DETvsPIT pic.twitter.com/7C09kOyJ2k

— NFL (@NFL) August 28, 2022