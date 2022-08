Suspende NFL al quarterback Watson por 11 juegos

AGENCIA EFE

Foto: EFE

La NFL y la Asociación de Jugadores Profesionales (NFLPA, por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo este jueves para suspender por 11 partidos al quarterback Deshaun Watson, quien también recibirá una multa de cinco millones de dólares.

El acuerdo llegó luego de la apelación que la liga emitió sobre el castigo de seis juegos de suspensión que el mariscal de campo había recibido por parte del Comité Disciplinario que ordenó la liga en junio pasado.

Watson fue demandado en 2021 por 24 mujeres por conducta sexual inapropiada en sesiones de masaje que recibió en su etapa con los Houston Texans, equipo que dejó este año para firmar un contrato por 230 millones de dólares y cinco años con los Cleveland Browns.

Hace un par de meses el ‘quarterback’ llegó a un acuerdo confidencial con 20 de estas mujeres, a pesar de ello fue sometido a dicho Comité Disciplinario designado por la NFL y la Asociación de Futbolistas Profesionales.

El Comité, a cargo de la exjueza federal de Distrito, Sue Robinson, escogida por la liga, evaluó el caso durante tres días y el 1 de agosto emitió su decisión de suspender seis partidos a Watson.

La decisión no dejó satisfecha a la NFL, que apeló la decisión a través del comisionado Roger Goodell, quien designó al exfiscal general de Nueva Jersey, Peter C. Harvey, para supervisar la apelación que desembocó en estos 11 juegos de castigo.

La suspensión de Watson comenzará el 30 de agosto, al final de la pretemporada, una semana antes del inicio de la temporada 2022, el mariscal de campo será elegible para regresar el 28 de noviembre.

El 12 de agosto Watson, quien había reiterado que no había faltado el respeto a ninguna mujer, se disculpó con sus demandantes por primera vez desde que inició todo este proceso.

“Quiero decir que realmente lo siento por todas las mujeres a las que he impactado en esta situación y por las decisiones que tomé en mi vida y que me pusieron en esta posición”, explicó el pasador antes del primer partido de pretemporada con su equipo.

El ‘quarterback’ se presentó con los Browns en el duelo de la semana uno de pretemporada en el que visitaron a los Jacksonville Jaguars, partido en el que recibió constantes abucheos mientras estuvo en el campo en un par de ofensivas.

SE DECLARA INOCENTE

Deshaun Watson, mariscal de campo de los Cleveland Browns, insistió este jueves en que no agredió sexualmente a nadie horas después de que la NFL lo suspendió por once juegos y le impuso una multa millonaria por conducta sexual inapropiada expuesta por sendas demandas de veinticuatro mujeres.

“Siempre he defendido mi inocencia, siempre he dicho que nunca he agredido ni le he faltado el respeto a nadie, y siempre me he mantenido firme en que no agredí sexualmente a nadie”, expresó el ‘quarterback’ en conferencia de prensa.

Luego del fallo emitido por la NFL el jugador insistió ante los medios de comunicación, como lo había hecho desde el inicio del proceso, en su inocencia, aunque dijo que acatará el castigo.

“Voy a continuar defendiendo mi inocencia, pero al mismo tiempo tengo que seguir adelante con mi vida y mi carrera, para lograrlo tengo que avanzar y dejar el orgullo a un lado”, puntualizó.

Los propietarios de los Cleveland Browns, Dee y Jimmy Haslam, estuvieron presentes en la conferencia de prensa en apoyo del jugador que firmaron este año por los próximos cinco años a cambio de 230 millones de dólares.

“Creo que en este país y en el mundo, la gente merece segundas oportunidades. Eso no significa que no tenemos empatía, pero creemos firmemente en que Deshaun Watson merece una segunda oportunidad”, subrayó Jimmy Haslam.