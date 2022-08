Tambalea participación de Djokovic en los EU

Está circulando una petición para permitir que Novak Djokovic juegue en el Abierto de Estados Unidos, pero parece que el serbio se perderá toda la temporada de pista dura norteamericana si no hay un cambio repentino en los protocolos sobre el COVID-19 en Estados Unidos y Canadá.

Djokovic se ha negado a vacunarse contra el COVID-19, pero el ganador de 21 Grand Slams sigue en la lista de inscritos de los torneos ATP 1000 de Montreal y Cincinnati, que sirven de preparación para el Abierto de Estados Unidos del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York.

En el caso del Abierto de Estados Unidos, que no tiene un mandato de vacunación, los organizadores dijeron con anterioridad que, según el Libro de Reglas del Grand Slam, todos los jugadores elegibles se inscriben en el cuadro principal en función de su clasificación 42 días antes del primer lunes del evento.

Los organizadores del Abierto de Estados Unidos también dijeron que, aunque no tienen un mandato de vacunación para los jugadores, respetarán la posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados.

El ex número uno mundial Djokovic, cuya página web no muestra ningún evento próximo, dijo la semana pasada que se está preparando para el Abierto de Estados Unidos como si se le permitiera competir en el último Grand Slam del año pese a no estar vacunado.

El equipo de Djokovic y los organizadores de los tres eventos de pista dura de Norteamérica no respondieron de inmediato cuando Reuters les pidió comentarios el martes sobre el tema.

La etiqueta ‘#LetNovakPlay’ (#DejenJugarANovak) circuló en las redes sociales mientras muchos seguidores del tenista serbio Novak Djokovic expresaban su apoyo a un jugador que tiene un título de Grand Slam menos que los 22 del español Rafael Nadal tras su triunfo en Wimbledon el mes pasado.