Tom Brady advierte que su fuego competitivo aún arde

EFE

Foto: @Buccaneers

Tom Brady, ‘quarterback’ de los Tampa Bay Buccaneers, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, advirtió este martes de que a los 45 años su fuego competitivo aún arde para, en la temporada 2022, ir por su octavo Super Bowl.

“Tengo 45 años y mi fuego competitivo aún arde. Creo que tengo mucho que demostrar este año. Estoy aquí para demostrar que todavía soy capaz de llevar a un equipo al campeonato”, subrayó Brady en su programa Let’s Go! podcast.

The greatest of all time, Mr. @TomBrady. 🐐 #NFLTop100 pic.twitter.com/C7N5h5cmPw

— NFL (@NFL) September 3, 2022