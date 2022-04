Urge reactivar el turismo médico para mejorar la economía de la frontera

POR EDUARDO VIZCARRA.

NUEVO LAREDO TAMAULIPAS,- Por considerar que durante años el turismo médico ha estado olvidado, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio planean reactivarlo y que a su vez contribuya al mejoramiento de la economía de las ciudades fronterizas con Texas afirmó Eliud Ciénega Jurado, presidente de dicha cámara.

Consideró que el rubro de la salud es importante, pero también otros tipos de turismo que pudieran dejar muy buena derrama económica en sectores productivos como hoteles y restaurantes.

“El turismo médico es un rubro que ha estado descuidado siento que hay mucho por hacer, siento que se han dado pasos agigantados, hay mucho diálogo, trato, pero es un proceso muy largo”, mencionó.

“Me gustaría incluir dentro del turismo médico, el turismo cinegético, darle auge al trato de estas personas que se dedican a la cacería, ya que vienen de otras entidades a competir a Nuevo Laredo”, agregó.

En lo que respecta al turismo educativo, es otro de los aspectos que a su opinión deberían de reactivarse ahora que las clases han vuelto a ser presenciales en todos los niveles académicos.

“Hay manera de hacerlo en las diferentes áreas de la educación, en el turismo deportivo, tenemos grandes carreras que bien organizadas y patrocinadas, pero no vienen de fuera, me gustaría hacer una promoción de todos los turismos”, declaró.

“El turismo médico no es menos importante, sí importa, cada uno de los turismos es uno. El turismo gastronómico que vengan a consumir lo que está produciendo nuestro restaurantes con alta calidad. No sé qué está pasando en la ciudad que cada vez hay más restaurantes con mejor sazón y mejor servicio, y eso hay que promocionarlo que vengan a consumir a comer a los restaurantes obviamente el precio es inferior al que pagan en Estados Unido, la calidad no está tan lejos la mexicana de la americana, yo creo que están a la par”, concluyó.