Urgen a Conagua cerrar compuertas de presa Vicente Guerrero

POR EDUARDO VIZCARRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Victoria requiere de agua y hace falta que sean cerradas las compuertas de la presa Vicente Guerrero, debido a que una gran cantidad del vital líquido se ocupa en riegos de ranchos, señaló Gustavo Cárdenas Gutiérrez, diputado de Movimiento Ciudadano.

“La Comisión Nacional del Agua debe dar prioridad al servicio humano, que debe estar el agua para esto, no podemos estar tirando el agua, lo siento mucho por los agricultores, pero se tira más agua al mar, al golfo, la tenemos almacenada”

Mencionó que actualmente la presa se encuentra en su 28% de su capacidad y no es posible estar dejando pasar por alto la situación de que en Victoria urge el agua.

“La CEAT debe resolver esta situación, el problema del estiaje, el problema de la falta de lluvia es una realidad, entonces ahí hay que cuidar muy bien y de qué manera se van a coordinar para evitar que no tenemos agua, el día de mañana, dentro de seis meses porque todo pinta que no va a llover”

Para finalizar dijo que el tema de bombardear las nubes, no es congruente porque no hay nada que hacer, no se puede bombardear lo azul del cielo.