¿Voluntad de Dios o desastre ecológico en Campeche?

VALLE NUEVO, Campeche (Reuters) – El bosque tropical más grande de

Norteamérica produce hileras perfectas de maíz y soya. Mujeres de cabello claro,

ojos azules y sombreros de ala ancha trotan por una senda de tierra en una

calesa, pasan por casas sencillas de ladrillo y una escuela encalada: una

comunidad menonita en el sur de México.

Aquí, en el estado de Campeche, en la península de Yucatán, en el extremo norte

de la Selva Maya, los menonitas dicen que viven según los valores pacifistas

tradicionales y que la voluntad de Dios es expandir las granjas para brindar una

vida sencilla a sus familias.

A los ojos de los ecologistas y ahora del gobierno mexicano, que alguna vez dio

la bienvenida a su destreza agrícola, los ranchos de los menonitas son un

desastre ambiental que arrasa rápidamente la selva, uno de los mayores

sumideros de carbono del continente y hogar de jaguares en peligro de extinción.

Más pequeña que el Amazonas, la Selva Maya se está reduciendo anualmente

en un área del tamaño de Dallas, según Global Forest Watch, una organización

sin fines de lucro que monitoriza la deforestación.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahora está presionando a los

menonitas para que cambien a prácticas más sostenibles, pero a pesar de llegar

a un acuerdo con algunos asentamientos de esa comunidad, la limpieza de tierras

en curso fue visible en dos pueblos visitados por Reuters en febrero y mayo.

HABLAN LOS AGRICULTORES

A los agricultores como Isaak Dyck Thiessen, líder del asentamiento menonita de

Chavi, les resulta difícil adaptarse.

“La gente nada más quiere que nos dejen en paz”, afirmó, parado en un umbral

sombreado para escapar del implacable sol de la tarde. Más allá de su cuidada

granja se elevaba el muro verde de la selva tropical.

En busca de tierra y aislamiento, los menonitas, para quienes el trabajo agrícola

es un principio fundamental de su fe cristiana, crecieron en número y se

expandieron a partes remotas de México después de llegar por primera vez

desde Canadá a principios del siglo XX.

Aunque evitan la electricidad y otras comodidades modernas fuera del trabajo, su

agricultura ha evolucionado para incluir excavadoras y motosierras, así como

tractores y cosechadoras.

En Campeche, a donde llegaron los menonitas en la década de 1980, en los

últimos 20 años han perdido alrededor de 8,000 kilómetros cuadrados de bosque,

casi una quinta parte de la cubierta arbórea del estado, siendo 2020 el peor

registrado, según Global Forest Watch.

Grupos que incluyen productores de aceite de palma y ganaderos también

participan en la limpieza generalizada de tierras. Los datos sobre cuánta

deforestación es impulsada por los colonos menonitas y cuánta por otros grupos

no están fácilmente disponibles.

ESTUDIO UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Un estudio de 2017, dirigido por la Universidad Veracruzana de México, encontró

que las propiedades de los menonitas en Campeche tenían tasas de

deforestación cuatro veces más altas que las propiedades de los que no lo eran.

El desmonte contrasta con las tradiciones de los agricultores indígenas que han

rotado el maíz y cosechado productos del bosque como la miel y el caucho

natural desde que las ciudades mayas dominaron la selva que va de Yucatán

hasta El Salvador.

Bajo la presión internacional para seguir una agenda más verde, en agosto el

Gobierno persuadió a algunos asentamientos menonitas de Campeche para que

firmaran un acuerdo para detener la deforestación.

No todas las comunidades se apuntaron.

FUEGO Y SIERRAS

En las afueras de la remota aldea Valle Nuevo, periodistas de Reuters vieron a los

agricultores despejar la jungla y prender fuego para prepararse para la siembra.

Jacob Harder Jr., maestro de escuela menonita en el pueblo, dijo que el convenio

no había tenido un impacto en la forma en que se aborda la agricultura en el

lugar.

“No cambiamos nada”, admitió Harder.

El líder Dyck Thiessen y un abogado que representa a algunas comunidades y

agricultores explicaron que los menonitas, que adoptan un enfoque pacifista en

los conflictos, se sintieron atacados y chivos expiatorios por los esfuerzos del

Gobierno.

José Reyna Tecua, el letrado, denunció que fueron culpados injustamente

mientras las autoridades prestan menos atención a otros que deforestan.

En una reunión el año pasado, Agustín Ávila, un funcionario de alto rango de la

Secretaría de Medio Ambiente federal, advirtió a los aldeanos que se podría llevar

militares a la zona para evitar la deforestación si las comunidades no cambiaban

sus costumbres, remarcó Reyna Tecua. “Esa fue la amenaza directa”, contó.

En respuesta a una pregunta de Reuters sobre los supuestos comentarios de

Ávila, la Secretaría de Medio Ambiente negó cualquier mención al uso del Ejército

y dijo que el Gobierno opera sobre la base del diálogo.

Carlos Tucuch, jefe de la oficina de Campeche de la Comisión Nacional Forestal

de México (Conafor), declaró a Reuters que el Gobierno no estaba señalando a

los menonitas y que también estaba trabajando para abordar otras causas de la

deforestación.

MUDARSE AL SUR

Los menonitas tienen sus raíces en un grupo de cristianos radicales en la

Alemania del siglo XVI y las áreas circundantes que surgieron en oposición tanto

a la doctrina católica romana como a las principales religiones protestantes

durante la Reforma.

En la década de 1920, un grupo de unos 6,000 se trasladó al norte de México y

sus integrantes se establecieron como importantes productores de cultivos.

Todavía hablando plautdietsch, una mezcla de bajo alemán, dialectos prusianos y

holandés, unos pocos miles se mudaron a Campeche en la década de 1980.

Compraron y arrendaron extensiones de selva, algunas a las comunidades

indígenas mayas locales. En los últimos años llegaron más, a medida que el

cambio climático empeoró la sequía en el norte.

En 1992, la legislación facilitó el desarrollo, alquiler o venta de bosques

previamente protegidos, aumentando la deforestación y el número de fincas en el

estado.

Cuando México se abrió al uso de la soja modificada genéticamente en la década

de 2000, los menonitas de Campeche adoptaron el cultivo y el empleo del

herbicida de glifosato Roundup, diseñado para funcionar junto con los cultivos

transgénicos, según Edward Ellis, investigador de la Universidad Veracruzana.

Los rendimientos más altos significan más ingresos para mantener familias

numerosas (10 hijos no es inusual) y vivir una vida sencilla con el apoyo de la

tierra, dijo el historiador Royden Loewen, explicando que los asentamientos a

menudo invierten hasta el 90% de las ganancias para comprar terrenos.

Al menos cinco menonitas que hablaron con Reuters aseguraron que querían

adquirir más tierras para sus familias.

Si bien la mayoría de los menonitas mexicanos permanecen en el norte, ahora

hay entre 14,000 y 15,000 en Campeche, repartidos en unos 20 asentamientos.

“Si Dios te da, vas creciendo”, dijo Dyck Thiessen, quien ha asistido a reuniones

gubernamentales pero no firmó el acuerdo.

PEAJE FORESTAL

Los menonitas mantienen en gran medida una paz tensa con las comunidades

indígenas locales que sirven como guardianes del bosque circundante, pero que

también alquilan equipos de sus nuevos vecinos para su propia tierra.

“Con ellos, empezamos a tener los mecanizados (…) vemos que nos da

resultado”, dijo Wilfredo Chicav, de 56 años, un agricultor maya.

Tales avances en la eficiencia agrícola han pasado factura a la Selva Maya, hogar

de una fauna que incluye hasta 400 especies de aves.

Sus 100 especies de mamíferos incluyen al jaguar, en riesgo de extinción en

México si su hábitat se reduce, alertó Tucuch, de la comisión forestal.

Entre 2001 y 2018, los tres estados que componen la selva en México perdieron

unos 15,000 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea, un área que cubriría

gran parte de El Salvador.

Esto está impulsando una temporada de lluvias más corta. Los agricultores solían

programar la siembra para el primero de mayo, pero ahora a menudo esperan

hasta julio, ya que menos bosque implica menos captura de lluvia, lo que lleva a

una caída en la absorción de humedad en el aire y una disminución de las

precipitaciones, detalló Tucuch.

La secretaria de Medio Ambiente de Campeche, Sandra Laffon, señaló que los

menonitas del estado no siempre tenían la documentación adecuada para

convertir el bosque en tierra de cultivo.

Reyna Tecua reconoció problemas con la compra de terrenos. Las familias a

veces son víctimas de tratos basados en un apretón de manos y una palabra

verbal, y los vendedores pueden aprovecharse prometiendo tierras que, en primer

lugar, no están a la venta legalmente, lamentó.

El acuerdo firmado el año pasado creó un grupo de trabajo permanente entre el

Gobierno y las comunidades menonitas para tratar de resolver los permisos, la

propiedad de la tierra y las quejas administrativas y penales en su contra por

parte de la población local, incluso por tala ilegal.

Laffon afirmó que había señales de que el acuerdo está teniendo un impacto.

Los datos de Global Forest Watch mostraron una baja en la deforestación en

Campeche en 2021, pero aclararon que eso podría deberse a factores que

incluyen la falta de tierra restante adecuada para la agricultura y los programas de

incentivos del Gobierno, como un esquema nacional popular entre los agricultores

mayas que los recompensa por plantar árboles.

Los líderes menonitas buscan una propuesta gubernamental que no reduzca

drásticamente su producción, dijo Reyna Tecua. Un plan de la administración

federal para eliminar gradualmente el glifosato para 2024 es la mayor

preocupación para muchos, admitió.

Sin embargo, una producción más baja puede ser el costo que los agricultores,

incluidos los menonitas, tengan que pagar para proteger el medio ambiente,

según Laffon.

“Estamos hasta ese punto de sacrificar nuestro segundo lugar en producción de

granos (por) un Campeche más saludable”, explicó.

Levantándose la gorra para secarse el sudor de la frente, Dyck Thiessen, el líder

menonita, dudó de que los métodos orgánicos propuestos por el Gobierno vayan

a tener éxito. La tensión con los funcionarios ha estancado sus planes de adquirir

más tierras, se quejó.

Aún así, tiene fe. “Si el Gobierno nos cierra, Dios nos abre”.