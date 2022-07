Abandona Rafa Nadal Wimbledon por lesión

El propio español lo confirma

‘Si estoy aquí es porque tengo que retirarme. Tengo una rotura en el abdominal’, señala

Londres.- Pasadas las ocho de la tarde en Londres, Rafael Nadal salió a rueda de prensa. Un gesto serio acompaña al balear, que tenía enfrente una audiencia que ya sabía de antemano que venían malas noticias: “Si estoy aquí es porque tengo que retirarme. Tengo una rotura en el abdominal”, explicó.

La molestia venía de días atrás, prácticamente desde que comenzó el torneo. En uno de sus primeros partidos se le avistó unas cintas protectoras en el estómago que desataron unas pequeñas alarmas que paró totalmente ante la prensa. “No quiero hablar de mi físico, quiero hablar de tenis”, espetó.

El paso de los días mejoró los pronósticos y llegó a quitarse las protecciones en sus últimos encuentros. Pero contra Taylor Fritz, el abdominal llegó a su límite, se rompió en el cuarto juego del partido y, aunque continuó hasta conseguir doblegar al estadounidense, el daño ya era demasiado grande.

Nadal se pasó la noche y este jueves dando vueltas a qué decisión tomar. Por tercera participación consecutiva aquí estaba en semifinales, a dos partidos del Grand Slam que se le resiste desde hace más tiempo. No lo gana desde 2010. No llega a una final desde 2011. Y otra vez se marcha de Londres sin la copa. Esta vez no le paró Novak Djokovic, como en 2018, ni Roger Federer, como en 2019. Le echó su cuerpo. “Aquí sólo me vale ganar; el resto no me sirve de mucho”, dijo Nadal, consciente de que, además, en esta edición el torneo no reparte puntos por la sanción a rusos y bielorrusos y de que único objetivo es engordar aún más el récord de 22 Grand Slams que ya posee.

“Es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto. Pensaba durante todo el día qué decisión tomar, pero no tiene sentido intentarlo. Si sigo la lesión va a ser peor. Estoy muy triste”, añadió.

El balear se marcha de Wimbledon con un 19-0 en Grand Slams esta temporada. Mantiene su imbatibilidad de la manera más triste, sin poder lucharlo en la pista. Siete triunfos en Melbourne, siete en París y cinco en Londres, sin posibilidad de buscar un sexto.

Rafael Nadal forzó hasta el límite. Este jueves tenía programada una sesión de entrenamiento en la pista 10 del All England Club, a la vista de todo el mundo, pero decidió refugiarse en el Aorangi, donde se restringía el acceso.

Ni siquiera los medios de comunicación tuvieron acceso a la práctica del tenista.