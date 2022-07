Aclaman a Ricardo Monreal: “¡Presidente, presidente, presidente!”

POR RITA MAGAÑA

Entre porras, aplausos y el grito de “¡Presidente!”, amigos y simpatizantes respaldaron al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en su aspiración de lograr la candidatura presidencial de su partido, rumbo a la elección del 2024.

Este domingo, Ricardo Monreal se reunió con sus simpatizantes en la Plaza de Toros del restaurante Arroyo en la Ciudad de México, donde el senador morenista afirmó que no se confrontará con el presidente Andrés Manuel López Obrador “nunca, nunca”.

“No me voy a pelear con la historia, no me voy a confrontar con la historia”, manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

En el evento de carácter privado, fue convocado este domingo por la mañana y el inmueble estuvo llenó de seguidores y amigos del político zacatecano, quienes le ofrecieron su apoyo incondicional.

En su discurso, Ricardo Monreal aseguró que va a defender lo que piensa y en lo que cree, “vamos a ir hasta el final del camino, a recorrerlo por el bien del país, y vamos a seguir transformando al país”.

También participó el senador por Chiapas de Morena y ex presidente del Senado, Eduardo Ramírez, quien expresó su reconocimiento al trabajo de Ricardo Monreal, quien a través de la política tiene experiencia y compromiso, además ha llevado a buen puerto la actividad en la Cámara alta.

Bajo el nombre “RM Reconociliación X México”, los cientos de personas asistentes no dejaron de gritarle a Ricardo Monreal: “¡Presidente!”, “¡Presidente!”, “¡Presidente!”, y fue recibido con una canción que resaltó las cualidades que tiene como político:

“Un hombre que se la juega contigo y por nuestra Patria, ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo lo dice, ya todo el mundo lo grita Monreal pa’ presidente”, decía la letra.

También, se pudo escuchar el rap que interpreta el propio

Ricardo Monreal:

“Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado, yo si soy de izquierda… La experiencia de mi lado. Diputado, senador, gobernante de mi estado. Soy maestro de la UNAM, frente a un grupo de estudiantes les enseño del derecho y el país salga adelante y el futuro abanderado…”.

Luego a través de su cuenta de Twitter anunció el estreno de su canción que interpreta “RapReal”, que difundió por sus redes sociales.