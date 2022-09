Afirma Biden que Moscú quiere eliminar a Ucrania

EFE

Foto: Reuters

Naciones Unidas, NY.- El presidente de EU., Joe Biden, acusó este miércoles a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de querer acabar con el “derecho a existir” de Ucrania y lanzó una fuerte advertencia sobre el uso de armas nucleares al afirmar que “una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse”.

Nada más empezar su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Biden mencionó por su nombre al presidente ruso y dijo: “Putin asegura que él tenía que actuar, porque Rusia estaba siendo amenazada. Nadie amenazó a Rusia. Nadie más que Rusia fue la que buscó el conflicto”.

Aseguró que la guerra fue la “elección” de un solo hombre, Putin, y lo acusó de querer “borrar” del mapa a Ucrania, en una violación “descarada” de la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de la organización y eje del orden liberal global creado tras la Segunda Guerra Mundial.

“Esta guerra busca acabar con el derecho a Ucrania de existir, dicho de manera simple”, arremetió Biden.

El mandatario estadounidense condenó las acciones que ha tomado en las últimas horas Putin, quien ha ordenado la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra en Ucrania.

Además, Biden acusó a Putin de hacer “amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares”, después de que el líder ruso prometiera proteger a su país “con todos los medios” y que dijera que quienes buscan “chantajear” con armas atómicas deben saber que “la rosa de los vientos puede volverse contra ellos”.

Tras condenar las acciones rusas, Biden aprovechó para alertar de otras “tendencias preocupantes” en el ámbito de la proliferación nuclear, no sólo por Rusia, sino también por las políticas de China, Corea del Norte e Irán.

Afirmó que no busca una “Guerra Fría” con China y reiteró que su país no apoyará ningún cambio unilateral del statu quo con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín. “No buscamos el conflicto, no buscamos una Guerra Fría. No queremos que ninguna nación tenga que elegir entre Estados Unidos y otro aliado”