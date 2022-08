Ah, qué bonita novillada

En el punto más álgido de la pandemia, que aún no termina aunque muchos no sigan los protocolos básicos de salud, la afición taurina pensaba que una vez sorteado el trago amargo, la fiesta brava cobraría un resplandor inusitado. Pero no ha sido así.

Un importante sector de aficionados y profesionales llegó a imaginar que debido a que en pandemia no se vendieron toros, una vez que regresara la actividad saldrían por la ‘puerta de los sustos’ bureles de imponente trapío. Pero algo esta sucediendo en la escena taurina mexicana, que hay muchos escenarios que pese a todo, ofrecen al público ‘gato por liebre’.

Montan una corrida de toros, pero saltan al ruedo novillos adelantados que son burdamente despunta- dos en una falta total de respeto para el público que paga un boleto.

Apenas el pasado fin de semana en la Plaza El Paseo de San Luis Potosí se protagonizó un festejo que dejó mucho qué desear y no por la entrega de los toreros, sino por la escasa presencia del ganado que se jugó en esa velada en la que participaron Jerónimo, José Mauricio y José Sainz, quien tomó la alternativa.

Se lidiaron astados de Espíritu Santo y uno de Marco Garfias. La información que la oficina de prensa de alguno de los participantes envió a los medios de comunicación hizo énfasis en el ‘resultado artístico’ de la función, pero en ningún momento mencionó la pobre presencia del ganado y es que más que toros, daba la impresión de ser novillos. Las imágenes y las fotos que circularon en redes lo confirmaron.

Quienes sí pusieron el dedo en la llaga fueron los aficionados, que alzaron la voz en redes sociales.

Después de que el reconocido portal www.torosy-faenas.com.mx dio a conocer el resultado de la función en San Luis Potosí, los comentarios aclaratorios no se hicieron esperar.

Luis Alfonso Osorio fue claro al apuntar: ‘Qué cachondeo de nota, los que fuimos a la plaza vimos otra corrida’. Por su parte, Alejandro Martínez, señaló: ‘Buena novillada’.

Samuel Alejandro Cafiero, subrayó: ‘Es verdad, eso fue un cachondeo. Ya ni en los pueblitos se hace tanta pachanga’.

Javier Vel fue contundente: ‘Ya está muy dañada la tauromaquia en México como para seguir enterrándola más con información que no es verídica’.

Mientras tanto, José Luis González Olvera, mencionó: ‘Los novillos, bien presentados’.

Quizá para los profesionales no digan mucho los nombres de los aficionados inconformes en redes sociales, pero no deben pasar por alto que son ellos los que pueden hacer la mejor publicidad que es ‘de boca en boca’, pero si lo que les ofrecen no cumple con las expectativas harán todo lo contrario.

Es triste ver cómo muchos profesionales del toreo atentan contra su propia fuente de trabajo. Resulta muy difícil para los aficionados de nuestro país estrellarse de frente con espectáculos como el de la semana pasada en la capital potosina, que en lugar de su- mar aficionados los alejan de las plazas.

Para finalizar, la pregunta de la semana: ¿Hay en nuestro país toros con trapío, edad y puntas?

torosyfaenas.com.mx /@Tavomares1