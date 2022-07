Al tapatío Sergio Pérez Le llueven elogios, tras épica carrera

Después de la extraordinaria carrera que firmó el tapatío Sergio Pérez el pasado fin de semana en el marco del Gran Premio de Silverstone, la prensa nacional e internacional se volcó con el mexicano, que tras un accidente al arranque tuvo que partir en el último lugar y desde ahí remontó hasta concluir segundo. El aguerrrido mexicano se mantiene como segundo lugar del campeonato de pilotos, muy de cerca del primer sitio, ocupado por su compañero de escudería, el neerlandés Max Verstappen.

UNIFICA CRITERIOS

El reconocido portal Planet F 1 publicó: ‘En un momento, era fácil olvidar que Pérez aún estaba en la carrera después de su temprano contacto con Charles Leclerc, lo que significó que tuvo que detenerse por un nuevo alerón delantero y cayó hasta los últimos puestos. Pero en gran medida desapercibido, volvió a subir al cuarto lugar y el coche de seguridad era exactamente lo que necesitaba para darle la oportunidad de mejorar esa posición. Dice mucho del progreso del mexicano con Red Bull que de repente parecía un contendiente para la victoria, pero habría necesitado desplazar a Leclerc más rápido de lo que pudo. Sin embargo, otra gran actuación del mexi cano Sergio Pérez’.

DURA PELEA

El sitio web Infopits.mx a cargo del reconocido periodista mexicano McCoy Galván, apuntó: ‘En la vuelta 43 se dio el rearranque, con una pelea entre los Ferrari, que finalmente ganó Sainz, mientras que Checo, Hamilton y Alonso peleaban rueda a rueda e incluso intercambiaban posiciones en la disputa del tercer lugar. Curvas enteras peleando la posición, y finalmente tras salir un par de veces de pista en esas peleas, el mexicano logró superar a los multicampeones y después a Leclerc, para subir al segundo puesto’.

Por su parte, el sitio Crash resaltó que la actuación del mexicano no fue una sorpresa debido a su talento y la capacidad de su monoplaza: ‘Pérez disfrutó de una buena recuperación desde el final de la parrilla para terminar en el podio por primera vez en un GP de Gran Bretaña. El mexicano se dañó el ala después del reinicio de la bandera roja, pero luchó para regresar al campo. Dada la ventaja de ritmo de Red Bull, no fue una sorpresa ver a Pérez en camino de terminar cuarto, pero el último Safety Car lo puso en la pelea por el podio. Pérez estuvo impresionante en el combate rueda a rueda, adelantándose a Leclerc y Lewis Hamilton para terminar segundo’.

El sitio The Race señaló que: ‘Hubo frustración por la forma en que se desarrolló su última carrera. Una parada temprana para un cambio de alerón dejó al mexicano Sergio Pérez tratando de ponerse al día. Lo hizo de manera muy efectiva y usó el ritmo del Red Bull con buenos resultados, evitando atascarse. Eso significaba que estaba en medio de todo cuando la carrera se reinició.

EFE