Conoce la fecha de inicio de preventa del álbum del Mundial 2026, su precio oficial y cómo conseguirlo antes que todos los aficionados del fútbol

Uno de los productos más esperados por los aficionados al futbol cada cuatro años es el clásico álbum de estampas de la Copa del Mundo, y para 2026 será histórico, ya que será más grande y con más contenido que en ediciones anteriores.

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A menos de tres meses para el arranque del Mundial 2026, la editorial Panini, encargada del álbum oficial del torneo más importante de la FIFA, anunció la fecha de preventa del cuadernillo, el cual incluirá a las 48 selecciones clasificadas.

“Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar. La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra“, publicó la empresa, destacando la magnitud de este lanzamiento.

Inicio de la preventa del álbum

A través de sus redes sociales, Panini confirmó que los aficionados podrán adquirir el cuadernillo a partir del 1 de abril, fecha en la que comenzará la preventa oficial. El álbum incluirá más de 500 estampas, con jugadores, logos de selecciones y estadios del torneo.

Aunque Panini no ha confirmado oficialmente el precio, se estima que la versión de pasta blanda del álbum podría costar entre 50 y 100 pesos, mientras que la versión en pasta dura estaría entre 250 y 500 pesos, ofreciendo opciones para todos los coleccionistas.

Precio estimado de los sobres de estampas

En cuanto a los sobres de estampas, se prevé que cada uno tenga un costo entre 18 y 25 pesos y contenga 7 calcomanías. Esta información permitirá a los aficionados planear su colección y presupuestar la compra de las estampas de su selección favorita.

El lanzamiento del álbum oficial Panini del Mundial 2026 genera gran expectativa entre los aficionados, quienes ya se preparan para completar la colección más grande de la historia, marcando un antes y un después en el coleccionismo futbolero mundial.