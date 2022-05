Alemania vuelve a abrir su embajada en Ucrania

BERLÍN, Alemania (EFE).- Alemania abrirá de nuevo su embajada en Kiev, aunque ésta funcionará por un tiempo con limitaciones y con un número reducido de empleados, anunció hoy la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock.

En una rueda de prensa en la capital ucraniana con su homólogo de ese país, Dmytro Kuleba, Baerbock expresó su “alegría” por encontrarse en una “Kiev libre”.

“Para ser sincera, en los días oscuros tras el 24 de febrero tenía dudas de si podría decir esta frase tan pronto”, agregó la ministra, en referencia al inicio de la invasión rusa, según la cadena pública alemana ZDF.

Baerbock puso además sobre la mesa una adhesión completa de Ucrania a la Unión Europea, un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, propusiera una fórmula alternativa a través de la creación de una nueva organización de cooperación.

No obstante, la ministra alemana subrayó que en este camino no podría “haber atajos” y que la propia UE precisaría de una reforma antes de que esto fuera posible.

Sin embargo, manifestó que confía en que Kiev reciba pronto “un estatus de candidato claro” y agregó que no deben realizarse “promesas vacías”.

Baerbock visitó además el suburbio de Bucha, al norte de Kiev, que estuvo ocupado por tropas rusas hasta finales de marzo, tras cuya retirada fueron hallados cientos de cadáveres de civiles.

La ministra, a quien acompañó la fiscal general del Estado ucraniana, Iryna Venediktova, habló de “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” e indicó que los responsables “rendirán cuentas” ante la Justicia.

“Ésta es la promesa que podemos y debemos realizar en Bucha,” señaló Baerbock.

“No podemos quitar el dolor a los supervivientes, pero podemos hacer todo lo posible por que se haga justicia. Nadie debe creer que se pueden cometer crímenes sin que haya consecuencias, agregó, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La ministra es la primera integrante del Gobierno alemán que visita Ucrania desde el inicio de la guerra y después de que el Ejecutivo en Kiev rechazara recibir al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

