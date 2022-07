Alerta CFE: no ofrece asesorías para proveedores

POR AIDA RAMÍREZ

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que no ofrece asesorías o cursos para proveedores así como micros, pequeñas y medianas empresas que estén interesados en participar en la contratación de bienes y servicios, “a cambio de un pago”; pues sostuvo que rige sus adquisiciones bajo estrictos estándares de seguridad, transparencia, rendición de cuentas, equidad y accesibilidad a la competencia.

Y es que, en un comunicado, señaló que el número de sitios web que intentan suplantar la identidad de la empresa productiva del Estado para robar datos personales y defraudar va en aumento.

La CFE sostuvo que cuenta con el Micrositio de Concursos (msc.cfe.mx/) y una aplicación (App CFE Proveedores) que promueven la participación empresarial, y que agilizan y transparentan las contrataciones; pero además, aseguró que ambas herramientas digitales están desarrolladas bajo estrictos estándares internacionales de seguridad informática y con las mejores prácticas de desarrollo de software de la industria, por la Coordinación de Servicios Tecnológicos y la Subdirección de Contratación y Servicios de la CFE.

En ese sentido, la CFE pone a disposición de los interesados en proveer bienes, servicios y/o realización de obras, los medios de contacto institucionales e información del Micrositio de Concursos: Ccentro de atención telefónica para proveedores en el número telefónico 55 51 28 35 18, a través del cual se atienden dudas relacionadas con el registro de los proveedores y contratistas en el Micrositio de Concursos, con un horario de atención de lunes a viernes, de las 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

El correo de contacto mesadeservicio@cfe.mx para atender dudas o problemas técnicos del Micrositio de Concursos; se pone a disposición el “Manual de usuario del módulo de proveedores y contratistas” del Micrositio de Concursos: https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/FileSystem/Utilerias/Manual_MSC_Proveedores_Contratistas_V5_3.pdf

De manera adicional, la CFE llama a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de atención a clientes que son el sitio web oficial: cfe.mx; el micrositio de Concursos de CFE: msc.cfe.mx y, la cuenta de Twitter: @CFEmx

La CFE reiteró a la población que no vende vehículos, propiedades ni artículos, no otorga subsidios ni anuncia vacantes, por lo que pide a la gente no dejarse engañar.