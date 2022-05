Alerta de pilotos nacionales e internacionales

Por Fernando Fuentes

Al periodista Luis Enrique Ramírez +

De no ser por la carta de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), en denunciar incidentes ocurridos en el espacio aéreo de la Ciudad de México a raíz de la implementación de nuevos procedimientos de llegada y salida al integrarse las operaciones el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los pilotos mexicanos aún no se hubieran atrevido a hacerlo público, a pesar de conocer y sufrir dichas anomalías.

“Por problemas graves de fraseología de los nuevos contralores, falta de capacitación, jornadas extras, situaciones de cercanía al terreno, desvió de rutas, son algunos de los puntos que señala el documento en el que se pide a los pilotos llevar combustible adicional y verificar el apego a los procedimientos y altitudes mínimas”

Los pilotos mexicanos hubieran callado, de no ser por esta carta de IFALPA, a pesar de las voces de asociaciones de pilotos, qué ya habían denunciado a través del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, de las situaciones anómalas que se venían sucediendo, como el despido injustificado de los contralores con experiencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se dio hace más de dos años.

Por su parte ASPA, también ya manifestó su preocupación, por la carta de sus compañeros de pilotos internacionales, quienes además señalaron que si el gobierno intenta restringir los vuelos nacionales en la ciudad de México y no tocar a las líneas internacionales, esto generará una crisis como nunca antes vista en la aviación nacional, espetaron.

POLITICAS DE MIGRACIÓN. Sobre el caso Erol Polat, investigador y periodista alemán, recientemente deportado por México. Quizás pocos saben, de la intervención de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la secretaria de Gobernación, para atender y resolver esta situación, para que cuando el periodista alemán lo decida, pueda ingresar a nuestro país y cumplir su agenda académica, por invitación de las Universidades de Guadalajara (UdeG); la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del CIESAS, así lo han hecho saber importantes académicos mexicanos.

FRONTERAS. Periodistas convocan a mitin en el Ángel de la Independencia por el asesinato del compañero, Luis Enrique Ramírez, columnista del periódico El Debate de Sinaloa, hoy lunes 9 de mayo a las 17:00 hrs. Invitan ir de negro, llevar flores y fotos de periodistas asesinados.

